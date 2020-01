Ce chargeur USB-C 60 W très coté ne coûtait que 9 $ (mise à jour: maintenant 16 $ avec coupon)

Il est révolu le temps où vous deviez transporter une variété de chargeurs et de câbles dans votre sac. Grâce à la norme USB-C, vous pouvez utiliser un seul chargeur mural pour alimenter tous vos appareils, y compris votre ordinateur portable. Malheureusement, la plupart des 60 W sont relativement volumineux, mais Choetech est compact et aussi puissant qu’un chargeur MacBook Pro standard, et il est actuellement à seulement 9 $ grâce à cette offre.

L’appareil délivre jusqu’à 60 W sur USB-C PD, vous permettant de recharger votre smartphone, tablette ou ordinateur portable à pleine vitesse. La puce intégrée identifie automatiquement la tension et le courant requis par l’appareil pour se charger, évitant les surintensités et les surtensions. Malheureusement, aucun câble n’est fourni dans la boîte, vous devrez donc utiliser le vôtre ou en acheter un séparément. Le chargeur est également plus petit que la plupart des autres, car il fait 30% de la taille d’un chargeur MacBook Pro classique tout en fournissant la même quantité d’énergie.

Afin de ne payer que 9 $ pour le chargeur, vous devrez appliquer le coupon sur la page avant d’ajouter l’article à votre panier, ce qui vous permet d’économiser 33% sur le prix. Ensuite, utilisez le code promo 9MMQPI8S au moment du départ, ramenant le prix à seulement 9 $. Malheureusement, les membres non principaux devront payer 6 $ pour l’expédition, mais l’offre reste intéressante même si vous n’avez pas d’abonnement.

Nous nous efforçons toujours de partager les dernières offres avec vous pendant qu’elles sont toujours disponibles, mais même après vous avoir parlé de la dernière vente, il y a toujours le risque que quelque chose change. Exemple: cette offre de chargeur apparemment géniale est devenue beaucoup moins tentante.

Depuis la publication, nous avons vu la liste Amazon supprimer la mention de ce coupon sur la page. La bonne nouvelle est que le code promo 9MMQPI8S est toujours en ligne et capable de ramener le prix de ce chargeur à environ 16 $. Ce n’est pas aussi séduisant que 9 $, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir.