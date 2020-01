Ce clavier plaqué or 10 000 $ est le moyen le plus collant de faire exploser vos économies

Voici un clavier de jeu avec une différence – il est en or et coûte 10 000 $ (environ 7 700 £, 14 500 $ AU). Non, nous n’inventons rien …

Adata a récemment montré ce périphérique bling-up au CES 2020, et c’est essentiellement une version dorée du clavier de jeu XPG Summoner du fabricant. La principale différence est que l’Adata Golden Summoner est plaqué or 24 carats (avec de l’aluminium sous cet or, c’est donc un clavier lourd).

Comme Anandtech, qui a repéré cet accessoire, l’a observé, il est froid au toucher comme vous pouvez l’imaginer, donc ce n’est peut-être pas le clavier le plus confortable sur lequel reposer vos doigts lorsque vous prenez votre tireur préféré (du moins pas tant que vous n’avez pas réchauffé les touches un peu). De plus, il ne semble pas que le lettrage sur les touches se démarque autant.

Mais ce n’est évidemment pas un exercice pratique, mais plutôt une démonstration. Le monde de la technologie a une longue tradition de gadgets plaqués or et sertis de diamants qui font penser à l’esprit, mais ce sont généralement des téléphones (ou même des iPhones) – et un clavier de jeu doré est définitivement un nouveau.

Demande spéciale

Apparemment, cependant, ce n’était pas l’idée d’Adata, mais une demande d’un client avec un portefeuille convenablement gros – et en ayant fait un, la société a décidé d’en fabriquer six.

En plus des clés et du châssis plaqués or, vous obtenez un repose-poignet orné d’une couleur dorée assortie.

On peut supposer que l’appareil utilise les mêmes commutateurs Cherry MX que le clavier XPG Summoner d’origine, bien qu’Adata ne clarifie pas cela, ni même quoi que ce soit sur les spécifications de ce périphérique au-delà des matériaux utilisés dans sa construction. Il semble être identique au modèle XPG standard, même jusqu’au rouleau de volume présent en haut à droite.

En tout cas, c’est clairement le périphérique compagnon idéal pour ceux qui ont un boîtier PC doré, un moniteur à cadre doré et une souris plaquée or. Oh, et jetons un casque de jeu d’or pendant que nous y sommes, parce que pourquoi pas …