Ce concept Apple Maps est l’application de navigation que nous méritons tous

Un superbe concept de refonte d’Apple Maps par Ayman Jaddaa est l’application Apple Maps que nous méritons tous.

Dans un article de blog, Jaddaa a révélé une étude de cas approfondie qu’il a menée sur l’application Maps d’Apple et comment il a produit un concept avec une toute nouvelle interface utilisateur et de superbes nouvelles fonctionnalités. Le travail qui semble y avoir été étonnant. Il a passé du temps à lire les demandes et les commentaires, les articles de blog, les commentaires et les sous-mariages ainsi que les critiques des applications des concurrents. Il a également lu les directives officielles de l’interface humaine d’Apple et a même créé trois personnages auxquels il pourrait cibler l’application.

Vous pouvez consulter son site Web avec un aperçu complet du concept ici. Les fonctionnalités comprennent un nouveau design visuel avec une interface noire saisissante. Tout est un peu plus arrondi et moins transparent, et ça a l’air incroyable.

Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Il y a de nouvelles fonctionnalités comme les onglets Recherche et trajet, un nouveau système de notes et d’avis, des badges vérifiés pour les lieux (incroyables), un écran d’itinéraire amélioré et HUD, et une nouvelle superposition Siri afin que vous puissiez utiliser Siri sans utiliser la vue de votre écran de navigation .

Nous ne pouvons pas rendre justice à l’ensemble du projet ici, alors nous vous recommandons vivement de consulter le blog sur UX Design et le site Web d’Ayman. Il conclut en déclarant qu’en ce qui concerne le jeu de cartes, Apple pourrait bien bénéficier de se concentrer sur des fonctionnalités plus intégrées et une plus grande satisfaction, plutôt que sur des chiffres comme Google Maps et ses plus d’un milliard d’utilisateurs.

Excellent travail Ayman.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.