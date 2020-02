Ce deepfake hilarant de Jeff Bezos et Elon Musk dans un épisode de “Star Trek” m’a époustouflé – .

“Aucun autre spécimen n’a montré votre… adaptabilité…”

Je n’ai pas honte de l’admettre. Je suis un aspirant pour une vidéo deepfake de bonne qualité – une vidéo où la valeur de divertissement est dans l’ensemble l’objectif, et je pense que je vais devoir aller de l’avant et couronner un gagnant. Le meilleur que j’ai jamais vu, pour être plus précis, et celui dont j’ai le plus profité. Je fais référence aux images hilarantes truquées que vous pouvez regarder en haut de ce post, qui insèrent Jeff Bezos et Elon Musk dans un clip de reto de la série télévisée Star Trek.

Divertissant? Vérifier. Une production impressionnante? Vérifier. Aspect réaliste? Évidemment, mais vous êtes le juge et allez-y et jetez les yeux à quelques centimètres au-dessus de ces mots et installez-vous sur cette image du visage de Jeff Bezos superposé à la tête géante et veineuse d’un extraterrestre. Le clip joue même avec l’exagération de la culture pop des nombreuses habitudes et bizarreries de la personnalité de Bezos, ce qui ne permet guère de l’imaginer comme l’être étranger qu’il semble être ici, s’émerveillant du comportement étrange de l’humain qu’il voit debout avant lui. Alien Bezos ne peut pas sembler surmonter le fait que l’humain (le capitaine de l’USS Enterprise Christopher Pike) n’apprécie pas la captivité dans laquelle l’étranger veut le placer. Même si c’est “agréable et bienveillant”. Presque comme s’il cherchait à comprendre pourquoi il ne se soumettrait pas à l’adhésion à Amazon Prime. Hé, attendez… La directive «Prime» de Star Trek… tout s’adapte!

L’autre chose qui rend ce clip si amusant, c’est que Jeff et Elon sont tous deux rivaux, deux hommes d’affaires milliardaires, chacun finançant actuellement sa propre startup axée sur l’espace (Blue Origin pour Bezos, SpaceX pour Elton). Bezos lui-même est également un fan assez intense de Star Trek. Il est même allé jusqu’à nommer l’une de ses nombreuses sociétés de portefeuille, Zefram LLC, en l’honneur du personnage de Star Trek qui a créé le Warp Drive.

Dans le clip ci-dessus (qui provient de l’épisode original de Star Trek datant de 1965), l’étranger représenté avec le visage de Bezos fait partie d’une race qui arrache le capitaine Pike et a l’intention de l’utiliser pour élever des humains capables de construire une nouvelle société. Les extraterrestres décident finalement que ce n’est probablement pas bon, car les humains ont une aversion pour la capture. “Vous capturez l’un de nous, (vous) nous menaciez tous”, prévient Elon-en-tant que capitaine Pike. Le tout est assez divertissant, et en une minute, cela permet une montre rapide et agréable.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

