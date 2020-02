Ce faux Samsung Galaxy Note 10+ ressemble presque au vrai

Avec l’arrivée du S20 Ultra, le Galaxy Note 10+ n’est plus le smartphone phare de Samsung. Cependant, l’ancien modèle possède une fonctionnalité qui le rend particulièrement utile pour les entreprises: un stylet intelligent ou un stylet.

Le succès du Note 10+ auprès des entreprises a inspiré un imitateur – le premier que nous ayons vu à l’état sauvage. Rendez-vous sur le site chinois populaire Aliexpress pour découvrir le Kimtien Note 10+.

Il ressemble remarquablement à l’appareil de Samsung, avec le même nom et la même palette de couleurs, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fonctionne n’importe où près de son alter ego.

À un peu plus de 166 $ (environ 130 £) au moment de la rédaction, c’est environ un cinquième du prix de la chose réelle.

Selon les spécifications, le téléphone dispose d’un processeur 10 cœurs (pas de Qualcomm ou Samsung, mais de Mediatek) couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré.

Il y a aussi une prise casque 3,5 mm, une batterie 4800mAh, Bluetooth 4.0, un écran Incell massif de 6,8 pouces et des appareils photo 13 mégapixels et 23 mégapixels respectivement à l’avant et à l’arrière. La fiche technique ajoute également que l’appareil fonctionne sur Android 9.1 et offre des capacités double SIM, et bien sûr, il y a aussi un stylet.

Des dizaines de milliers d’unités sont actuellement disponibles, ce qui suggère qu’il s’agit d’une opération bien gérée. Nous sommes certains que Samsung voudra tenir les fabricants responsables des similitudes flagrantes dans la conception et le facteur de forme, mais attention, c’est sûrement trop beau pour être vrai.