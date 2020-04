ce fou, les données personnelles des utilisateurs alimentés sur le réseau

Ces dernières années, avec l’utilisation spasmodique et parfois maniaque d’Internet, nous nous sommes tous demandé si nos données personnelles étaient en sécurité ou non. Notre vie privée est primordiale, considérant que toutes nos données sensibles sont aujourd’hui en ligne.

Les experts de l’industrie ont souligné à plusieurs reprises l’importance de toujours se déplacer en ligne via des canaux officiels et reconnus, afin de ne pas se heurter à des arnaques et des sites peu sérieux. Eh bien, quelle chaîne officielle fait plus autorité que le site INPS? Hier 1er avril 2020, sur le site de l’INPS quelque chose de vraiment incroyable s’est produit.

Une grave faille de sécurité a révélé les données personnelles de milliers de personnes

Le 1er avril 2020 était le jour où vous pouviez demander le bonus de 600 euros pour les détenteurs de TVA. Bonus mis à disposition par le gouvernement pour l’urgence du coronavirus. Une faille très grave du système de sécurité du site a rendu les données personnelles accessibles à toute personne accédant au site. Nom, prénom, code fiscal, adresse de résidence et pour aggraver les choses, également le numéro de téléphone. Il suffisait d’accéder à la page My Inps et sans rien faire nous nous sommes retrouvés plongés dans les profils des autres, avec toutes les données sensibles attachées. Les versions officielles, comme celle du président Conte, ont blâmé une attaque de pirate de 5 minutes qui a envoyé tout le système détraqué. Le président de l’INPS, Pasquale Tridico, a également accusé une attaque extérieure.

Opinion différente Antonello Soro chef du garant de la vie privée, qui a défini l’épisode sérieux et très inquiétant. Soro a assuré que des mesures seront prises à cet égard, évaluant également les erreurs internes et de conception. Le fait est qu’au jour du clic pour le bonus de 600 euros, nous nous préparions depuis plusieurs jours. Si tel est le résultat, nous n’osons même pas imaginer ce qui se passera si l’urgence dure plus longtemps que nécessaire.