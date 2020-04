Ce générateur de mèmes les rend plus drôles que les humains

Aujourd’hui, il est courant de voir comment les entreprises intelligence artificielle pour améliorer leurs produits et services. Son implémentation est destinée à simplifier les tâches et à rendre vos propositions logicielles plus efficaces, cependant, certaines personnes curieuses l’utilisent à des fins d’expérimentation ou de plaisir. Dylan Wenzlau, fondateur de la plateforme Imgflip, a été chargé de créer un générateur de memes grâce au machine learning, et le résultat a été très intéressant.

Son outil vous permet de choisir entre 48 images Très populaire pour faire des mèmes, de Pikachu choqué à Philip J. Fry regardant avec incrédulité. Le texte est automatiquement ajouté, et bien que parfois leur message n’a aucun sens, ils deviennent assez drôles pour voler votre sourire. D’autres, en revanche, sont très bien réalisés, à tel point que semblent avoir été créés par un être humain. Ce sont certains des mèmes que nous avons obtenus; vous pouvez l’essayer vous-même dans ce qui suit lien.

Wenzlau, à travers un poste moyen, a expliqué comment il a créé “Ce mème n’existe pas”. Tout d’abord, votre logiciel est pris en charge par réseau de neurones convolutionnels, couramment utilisé dans le traitement automatique d’images, de vidéos et de textes. Ces réseaux sont capables d’identifier les caractéristiques de n’importe quelle image et d’agir en conséquence. Le développeur a utilisé les technologies de Tensorflow —De Google— et Keras pour le rendre possible.

Bien sûr, tout réseau neuronal a besoin matériel pour former et offrir de meilleurs résultats. Wenzlau avait déjà une plate-forme pour créer des mèmes manuellement, imgflip, de telle manière qu’il avait déjà une mine d’or de données créée par sa communauté. L’apprentissage automatique a permis à l’outil d’identifier le contexte de base des mèmes en fonction de l’image d’arrière-plan. La prochaine étape consistait à générer du texte et à compléter l’image.

Bien que vous ayez la possibilité de saisir quelques mots, voire des noms, le logiciel n’est pas toujours en mesure d’adapter vos suggestions au meme. C’est une expérience qui est encore en phase de développement, donc elle doit encore évoluer. Wenzlau a publié tout le code de “Ce mème n’existe pas” dans Github afin que d’autres puissent l’analyser ou l’améliorer. Il semble que Skynet soit proche d’avoir une facette amusante.

👇 Plus de Breaking News