Ce logiciel gratuit vous permet de combattre le coronavirus sans lever le petit doigt – .

L’équipe derrière le logiciel Folding @ Home se joint aux chercheurs pour aider à combattre le coronavirus.

Vous pouvez participer en téléchargeant le logiciel gratuit et en le laissant s’exécuter en arrière-plan pendant que vous faites d’autres choses sur votre ordinateur ou pendant que votre ordinateur tourne au ralenti.

Si vous avez besoin de cette puissance de calcul pour effectuer une tâche, désactivez simplement Folding @ Home.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Bien que tout le monde ne soit pas dans le même bateau (du moins pas encore, de toute façon), il est probable que vous soyez coincé chez vous dans un avenir prévisible. Vous pourriez vous sentir impuissant, vous demandant ce que vous pouvez faire pour aider autre que de vous asseoir sur votre canapé et d’essayer de ne pas être infecté ou d’infecter quelqu’un d’autre. Eh bien, si vous avez un ordinateur à votre disposition, il existe un moyen d’aider à lutter contre le coronavirus en téléchargeant simplement un programme gratuit.

Le 27 février, l’équipe derrière le projet Folding @ Home a annoncé qu’elle se joindrait à des chercheurs pour tenter d’en savoir plus sur le nouveau coronavirus et aider à développer des thérapies qui pourraient sauver des vies. Si vous n’avez jamais entendu parler de Folding @ Home auparavant, il est décrit comme «un projet informatique distribué pour la recherche sur les maladies qui simule le repliement des protéines, la conception de médicaments informatiques et d’autres types de dynamique moléculaire». Tout ce que vous avez à faire pour contribuer est de télécharger le logiciel, de l’activer et de le laisser fonctionner en arrière-plan.

«Après un premier contrôle de la qualité et des phases de test limitées, l’équipe de Folding @ home a publié une première vague de projets simulant des cibles protéiques potentiellement médicamenteuses du SARS-CoV-2 (le virus qui cause COVID-19) et du virus SARS-CoV connexe (pour quelles données plus structurelles sont disponibles) en production complète sur Folding @ home », a déclaré le chimiste en informatique John Chodera dans une nouvelle mise à jour sur le site Web de Folding @ Home. «Un grand merci au grand nombre de donateurs Folding @ home qui nous ont aidés jusqu’à présent en fonctionnant en mode bêta ou avancé.»

Quelques jours après la mise à jour de Chodera, NVIDIA s’est associé au sous-programme PC Master Race pour appeler tous les joueurs sur PC à renoncer à une partie de la puissance de calcul de leur GPU afin de contribuer au projet Folding @ Home:

Plus il y a de personnes qui participent, plus vite Folding @ Home est capable de faire des simulations, ce qui pourrait nous rapprocher d’un traitement ou d’un vaccin. Comme Chodera l’a expliqué dans son article, les premiers projets se concentreront sur la façon dont le coronavirus interagit avec notre récepteur ACE2 et comment nous pourrions être en mesure d’interrompre ce processus avec des anticorps thérapeutiques ou de petites molécules. Et, encore une fois, vous pouvez aider.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger le logiciel à partir de ce site Web, de l’installer sur votre ordinateur et vous serez redirigé vers une visionneuse Web où vous pourrez contrôler la quantité de puissance de calcul que vous souhaitez utiliser ainsi que la recherche que vous souhaitez soutenir. Il n’y a pas d’option spécifique «coronavirus», mais si vous dites à Folding @ Home que vous voulez combattre «n’importe quelle maladie», vous recevrez des projets liés aux coronavirus au fur et à mesure de leurs besoins.

Source de l’image: Jim Mone / AP / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.