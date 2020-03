Ce méchant de DC Comics vient d’acheter un pays entier

Avertissement: SPOILERS for Leviathan Dawn

L’événement Leviathan de DC a quitté l’univers DC dans la tourmente après que la mystérieuse organisation Leviathan ait détruit les agences de renseignement du monde. Dans le numéro spécial Leviathan Dawn # 1, les personnes qui ont empêché Léviathan de prendre le contrôle du monde entier se sont réunies pour enquêter sur le groupe de contre-espionnage et comprendre le tissu de secrets qui les a créés. Mais l’équipe nouvellement formée a un obstacle majeur à l’infiltration de la méchante cabale: le chef du Léviathan a carrément acheté le pays de Markovia.

Markovia est un pays fictif de la DCU, situé en Europe occidentale quelque part près de la Belgique. Markovia est surtout connue comme le pays d’origine du personnage de Teen Titans Terra, ainsi que celui de son frère Geo-Force, qui est un membre permanent de l’équipe Outsiders. Tous deux sont les héritiers du trône du pays, qui peut ou non exister maintenant que le Léviathan a pris le pouvoir. Markovia est également en vedette dans la saison 3 de Young Justice et dans les récents épisodes de Black Lightning.

Le one-shot Leviathan Dawn, écrit par Brian Michael Bendis et illustré par Alex Maleev, s’ouvre sur des personnages d’ensemble dispersés et en difficulté. Chacun poursuit une piste différente laissée par les soldats du Léviathan, mais travaillant seul contre des hommes de main qui peuvent se téléporter à volonté, aucun ne trouve de chance. Steve Trevor, un agent d’ARGUS laissé sans agence, est sauvé de la détention par un homme aux cheveux blancs très secret qui passe par King. (Les lecteurs perspicaces reconnaîtront que ce personnage semble être le roi Faraday, un maître-espion de DC mentionné dans les aperçus de la prochaine histoire de la génération 1.) King emmène ensuite Trevor en mission pour rassembler des alliés et former un plan de riposte contre le Léviathan. Une fois qu’il a rassemblé la liste de l’équipe semi-officiellement connue sous le nom de Checkmate, il lance une bombe aux héros se chamaillant (et aux méchants) pour leur faire savoir la gravité de la situation: Leviathan a acheté tout le pays de Markovia avec de l’argent.

Le casting comprend immédiatement les implications. Manhunter utilise son expertise en tant qu’avocate pour affirmer que, “juridiquement parlant”, si Checkmate essaie de les attaquer, ce sont “les méchants”. En d’autres termes, le chef de Leviathan rejoint les rangs de méchants comme Black Adam et le docteur Doom de DC qui échappent à toute responsabilité envers les forces de l’ordre dans d’autres pays via l’immunité diplomatique. Que cela ait un sens juridique est hors de propos, qui est d’établir le Léviathan comme une menace permanente et d’empêcher Checkmate d’agir ouvertement contre eux.

Le Léviathan est intouchable, ce qui signifie que Checkmate ne voit d’autre choix que de devenir Léviathan lui-même. Les lecteurs doivent espérer que les entreprises du monde réel ne saisissent pas cette idée et tentent d’atteindre le même statut pour elles-mêmes. Même Lois Lane n’a pas pu faire tomber Google Norvège.

Leviathan Dawn # 1 est disponible dès maintenant dans votre boutique de bandes dessinées locale.

