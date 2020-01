Ce mod de contrôleur adaptatif Xbox le rend compatible avec Nintendo Switch

La Xbox Adaptive Controller a été une étape importante pour rendre les jeux plus accessibles, mais elle a eu un inconvénient évident – elle n’est compatible qu’avec Xbox. Cependant, un homme a trouvé un moyen de changer cela, en personnalisant un contrôleur adaptatif Xbox pour fonctionner sur Switch pour sa fille.

Rory Steel, directeur de la Digital Jersey Academy, a tweeté une vidéo de sa fille jouant à The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch à l’aide d’un contrôleur adaptatif Xbox hautement personnalisé. Il y a beaucoup de câbles impliqués, et il dit que ce n’est que la première version, avec d’autres itérations à venir. Mais tout fonctionne, et sa fille est clairement très heureuse.

Fini! Ava donne le coup de pouce à mon contrôleur maison #accessibility V1.0. Elle peut jouer à @Nintendo #BreathoftheWild sur son #switch comme ses amis maintenant. Merci à @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0

– Rory Steel (@JerseyITGuy) 19 janvier 2020

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a également partagé le tweet, le qualifiant d ‘”incroyable”. Steel a également publié une photo en cours plus tôt, montrant combien de travaux de câblage étaient impliqués. Il a terminé le projet en un seul week-end.

La qualité # 1 d’un professionnel du numérique … Patience … Faire des percées à l’aide du café! Le projet de contrôleur est en bonne voie pour cet après-midi. #accessibility @Nintendo #switch @Microsoft #adaptiveController pic.twitter.com/U5z1xjzROe

– Rory Steel (@JerseyITGuy) 19 janvier 2020

Microsoft a déclaré à l’E3 2018 qu’il aimerait voir le contrôleur fonctionner sur PS4 et Switch, et bien que le support officiel ne soit pas venu, il semble que cela soit techniquement possible sur Switch au moins.