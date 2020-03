Ce ne sont pas des masques N95, mais ils sont meilleurs que rien et ils sont en stock maintenant – .

Les masques faciaux de qualité médicale qui vous protègent contre le nouveau coronavirus sont presque impossibles à trouver pour le moment, et vous ne devriez pas les acheter même si vous le pouvez parce que les professionnels de la santé ont un besoin beaucoup plus important.

Les alternatives aux masques N95 ne vous protègent pas aussi bien, mais elles sont meilleures que rien et elles sont en stock en ce moment sur Amazon.

Les masques de bricolage sont une autre solution qui pourrait être encore plus efficace, et ils sont très faciles à réaliser avec quelques fournitures et objets clés que vous avez déjà dans votre maison.

Tout le monde ressent le stress en ce moment alors que la nouvelle épidémie de coronavirus s’aggrave aux États-Unis. Lorsque nous sommes stressés et effrayés, nous sommes susceptibles de faire des choses qui ne sont pas exactement rationnelles… comme du papier hygiénique en réserve. Nous ne suivons généralement pas très bien les instructions quand nous avons peur ou peur, et c’est pourquoi le grand public a acheté tous les masques faciaux de qualité médicale N95 que les gens peuvent mettre la main sur. S’il te plaît, arrête. Maintenant. Les professionnels de la santé de première ligne souffrent maintenant d’une pénurie de masques faciaux, et ce sont ces personnes sur lesquelles nous comptons pour nous aider lorsque nous sommes malades. S’ils ne sont pas correctement protégés, ils vont être infectés par COVID-19, puis nous sommes tous foutus. Encore une fois, même si vous trouvez des masques N95 en stock quelque part, veuillez ne pas les acheter.

La bonne nouvelle est qu’il existe de bonnes alternatives que vous pouvez utiliser sans mettre en danger les travailleurs de la santé – et donc vous-même. Pas plus tard qu’hier, nous vous avons parlé d’une excellente solution de masque facial pour coronavirus DIY qui est super facile à faire et ne nécessite que deux fournitures que vous n’avez pas déjà dans la maison. L’un est un filtre à air plissé MERV 13 et l’autre est une feuille de charbon actif à charbon actif pour filtres à air, et les deux sont en stock et expédiés en ce moment sur Amazon.

Si vous n’êtes pas du type bricolage malgré la facilité de fabrication de ces masques, il existe une autre option: vous pouvez utiliser des masques qui ne sont pas N95, KN95 ou un autre type de masque certifié pour une utilisation par des professionnels de la santé. Dans les hôpitaux du monde entier où les pénuries d’approvisionnement sont les pires, les professionnels de la santé sont invités à utiliser tout ce qui est disponible comme des t-shirts et des foulards pour se couvrir le visage.

Le simple fait que quelque chose vaut mieux que rien, mais nous pouvons au moins vous offrir une meilleure protection qu’un t-shirt ou un foulard. Amazon a des masques faciaux à 3 couches qui viennent de revenir en stock, et ils sont prêts à être expédiés maintenant, vous n’avez donc pas à vous soucier d’attendre jusqu’à la fin avril comme vous le faites avec certains envois. Ils se vendront presque certainement rapidement, alors prenez une boîte ou deux pendant que vous le pouvez. Et lorsque ceux-ci se vendent inévitablement, vous pouvez essayer d’en trouver plus en utilisant cette recherche Amazon pour les masques.

