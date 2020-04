ce ne sont que des fausses nouvelles, il n’y aura pas une telle taxe

Taxe sur les virus. Ces deux mots se sont répandus loin sur Internetet que ce soit officiel ou non, ils ont donné raison d’en parler longtemps. Ce serait une taxe visant à de supporter les coûts que l’urgence de Covid cause en Italie et au-delà. Il s’agirait donc de procéder à un retrait forcé sur les comptes courants des citoyens italiens. Cette nouvelle n’est autre que un canular, une fausse nouvelle mis en place par certains sites Web, dans le seul but d’attraper les clics. Tout est parti de un article de QuiFinanza, dans laquelle une telle possibilité était simplement hypothétique, sans donner aucune certitude. En raison d’un malentendu, cependant, certains blogs l’ont fait fonctionner depuis lors. comme s’il s’agissait de certaines nouvelles.

Voici comment le sous-ministre de l’Économie est intervenu sur la question

la Sous-ministre de l’économie, Laura Castelli, a nié ce canular en matière de taxe sur les virus avec les mots suivants:

Nous avons clôturé un décret avec les moyens approuvés par le Parlement, qui a autorisé une déviation des soldes budgétaires de 25 milliards. Quiconque veut spéculer avec de fausses nouvelles sur les taxes, mettez la main sur la conscience. Il n’y a rien de plus faux. Dans un moment particulièrement délicat pour le pays, j’ai envie de demander aussi de l’aide au monde de l’information isoler les fausses nouvelles. Nous, la majorité et l’opposition, travaillons plus que jamais ensemble pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour faire face aux effets du Coronavirus. Du point de vue sanitaire, à la fois de cela pas cher. Nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir l’Italie et les Italiens.

À cet égard, nous aimerions vous rappeler les moyens les plus simples reconnaître un canular par rapport aux vraies nouvelles. Pour commencer, je titres alarmistes conduit à peine à des nouvelles complètement vraies. Nous ajoutons également que dans des cas comme celui-ci, il est impossible dans l’article, trouver les sources dues qui rendent cette information fiable. Un conseil: quand vous attrapez une fausse nouvelle, ce serait mieux évitez de cliquer sur le titre. Ce pourrait être une méthode pour les contrer.