Ce n’est pas seulement vous, Netflix subit actuellement une panne aux États-Unis – .

Des millions d’Américains sont mis en quarantaine chez eux en ce moment en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus qui a perturbé une grande partie de la vie quotidienne aux États-Unis.

Le trafic vers des services comme Netflix a augmenté au cours de cette période – mais, malheureusement, Netflix semble avoir subi une perturbation majeure qui a commencé mercredi vers la mi-journée.

Netflix souffre apparemment d’une panne en ce moment, selon des rapports sur les réseaux sociaux ainsi que des services tiers comme DownDetector.com.

Avec la nouvelle épidémie de coronavirus qui se propage toujours aux États-Unis et qui laisse des millions d’Américains coincés à la maison, le streamer est l’un des principaux moyens par lesquels les gens se divertissent actuellement. L’utilisation de Netflix a beaucoup augmenté pendant les quarantaines liées aux coronavirus, donc, bien sûr, c’est le pire moment pour que le service subisse une interruption comme celle-ci.

Mercredi, DownDetector a montré le pic suivant dans les rapports d’interruption pour Netflix:

Netflix lui-même a répondu à un utilisateur sur Twitter, reconnaissant les problèmes: “Nous examinons actuellement cette situation et travaillons à une solution.”

Au cours de la dernière semaine et demie, Netflix aurait enregistré une augmentation de près de 50% du trafic, ce qui est presque certainement attribuable au nombre plus important que jamais de personnes qui restent et qui peuvent également s’ennuyer (ou peut-être que le pic est à cause de vous tous qui avez bousculé le diable de Tiger King?) Le problème ne semble pas être universel, du moins. J’ai essayé l’application Netflix sur mon téléphone tout à l’heure, et cela semble bien fonctionner. D’autres personnes ont noté que le problème peut être limité à l’application Web du streamer, si vous essayez de regarder sur votre ordinateur portable – quelque chose qu’aucun de nous ne devrait faire pour le moment, car nous sommes tous censés travailler à domicile en ce moment, à droite ?

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de Twitter qui apprennent la coupure du service de streaming dominant du monde ont naturellement des réactions:

Netflix est en panne, ce qui prouve que les gens ne «travaillaient» que de la maison

– Henry Mance (@henrymance) 25 mars 2020

Selon les analystes de LightShed Partners, Netflix se trouve actuellement dans une «position unique» en raison de l’état du monde et de la capacité inégalée du service «à offrir du contenu frais à un public mondial avide de divertissement à domicile». Les analystes ont également augmenté leurs estimations pour les ajouts d’abonnés que Netflix devrait afficher pour le premier trimestre de 2020, LightShed estimant que les ajouts nets mondiaux de Netflix pour le trimestre atteindraient 10 millions, soit plus de 40% de mieux que les 7 millions que Netflix avait précédemment estimés. cela ajouterait.

Pendant ce temps, les actions de Netflix se sont un peu effondrées ces derniers jours, en partie à cause de nouvelles comme la mise à jour que AT&T a donnée lundi concernant sa réponse au coronavirus COVID-19. Le transporteur a déclaré que ses données montrent que le trafic Netflix sur ses réseaux américains “a atteint des niveaux record” le week-end dernier, selon un rapport de Variety.

(MISE À JOUR: Netflix semble avoir résolu les problèmes. Selon une déclaration de la société: «Certains de nos membres aux États-Unis et en Europe n’ont pas pu utiliser Netflix via notre site Web pendant environ une heure ce matin. Le problème est maintenant résolu et nous sommes désolés pour le dérangement. “)

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

