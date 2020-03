Ce n’est pas seulement vous: Robinhood est en baisse depuis une demi-journée de bourse

Juste au cas où vous craigniez qu’il y ait un problème avec votre application ou votre WiFi: Non, ce n’est pas seulement vous qui n’avez pas pu accéder à l’application ou au site Web de Robinhood toute la journée. Dans une panne sans précédent pour un courtier de sa taille, Robinhood n’est pas disponible depuis près d’une demi-journée de bourse…

La panne affecte tous les services et applications de l’entreprise, que vous utilisiez l’application de téléphone Robinhood pour Android, iOS ou que vous essayiez de charger le site du courtage sur votre Chromebook ou votre ordinateur portable.

Le compte Twitter du support de Robinhood a reconnu le problème, et le site Web du moniteur de statut de la société note en effet une panne à l’échelle du système:

Nous connaissons une panne à l’échelle du système. Nous travaillons pour résoudre ce problème dès que possible.

À 8 h 18, heure du Pacifique, la société a déclaré que le problème avait été identifié et qu’une solution était en cours. Au moment de la rédaction de ce document, ce correctif n’était pas encore arrivé.

Le problème a été identifié et un correctif est en cours d’implémentation.

Pendant ce temps, Robinhood a été l’un des rapports sur les temps d’arrêt les plus populaires sur DownDetector aujourd’hui, avec des utilisateurs partout aux États-Unis notant que le service n’a pas été disponible depuis l’ouverture des marchés plus tôt aujourd’hui à 9h30 HE.

Alors que la pente des rapports sur les temps d’arrêt sur DownDetector n’a cessé de diminuer tout au long de la journée, Robinhood n’a pas encore effectué la moindre récupération – les utilisateurs signalent toujours des problèmes couvrant l’application iOS, l’application Android, l’application Web, les actions, la cryptographie et le trading d’options, et plus.

Pendant ce temps, les investisseurs de détail qui dépendent de Robinhood se plaignent à juste titre de la panne et espèrent une compensation. Twitter a explosé avec des utilisateurs frustrés demandant une compensation, menaçant de poursuites judiciaires et menaçant de partir pour un autre courtage. Bien qu’il ne soit pas difficile de quitter Robinhood pour un autre courtage, il est regrettable que Robinhood facture aux utilisateurs des frais de 75 $ pour le faire.

Notre système connaît des problèmes de temps d’arrêt qui affectent toutes les fonctionnalités de notre plate-forme. Nous sommes conscients du problème et travaillons pour que tous les systèmes soient opérationnels dès que possible. Nous sommes vraiment désolés que cela se produise!

– Robinhood Help (@AskRobinhood) 2 mars 2020

Le compte répond maintenant au plus grand nombre possible avec un message d’excuses, disant que l’entreprise “apprécie sa patience”. Il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de patience pour circuler sur Twitter aujourd’hui à ce sujet.

Nos excuses pour cela. Nous nous engageons à résoudre ce problème dès que possible. Nous partagerons plus de mises à jour lorsque nous le pourrons. Nous apprécions votre patience.

– Robinhood Help (@AskRobinhood) 2 mars 2020

