Ce n’est pas toujours! Facebook se rétracte pour inclure de la publicité sur WhatsApp

Facebook Inc. avait annoncé avec hype et soucoupe qu’il commencerait afficher la publicité sur WhatsApp à partir de 2020, qui a alerté plus d’un milliard d’utilisateurs de la plateforme. Qui diable voudrait voir une publicité juste au moment où vous êtes au milieu des potins, mais ils n’ont plus à chercher d’autres applications de messagerie instantanée, L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a déjà reculé et a décidé de ne pas ruiner l’application pour l’instant.

Bien que l’idée de continuer à augmenter les profits grâce à des publicités sur leurs différentes plateformes, c’est toujours très attractif, mais La décision de laisser WhatsApp en l’état a été prise très au sérieux. En fait, la signature etPour désintégrer l’équipe qui avait été créée spécifiquement pour installer la barre d’annonces dans l’application, ils ont définitivement supprimé le code développé pour pouvoir insérer de la publicité sur la plateforme.

Maintenant, Facebook dit qu’à bien y réfléchir, il vaut mieux continuer à se concentrer sur relier l’entreprise aux clients de la plateforme, en améliorant le chiffrement de bout en bout dans chacune des applications subsidiaires et bien sûr, il veillera à ne pas jouer dans un autre scandale concernant l’utilisation abusive des données personnelles de ses utilisateurs, avant de passer à l’étape suivante.

Mais tout n’est pas du miel en flocons, selon le Wall Street Journal, le vraie raison pour laquelle Facebook serait obligé d’arrêter ses plans ambitieux seraient les Conditions d’utilisation de WhatsApp, qui est entré en vigueur après que Facebook a acheté l’application pour environ 19 billions de dollars en 2014, mais peu de temps après le départ de ses co-fondateurs.

Comme vous vous en souviendrez, L’idée de monétiser WhatsApp est née presque simultanément avec l’achat de la plateforme, quelque chose que Jan Koum et Brian Acton, cofondateurL’application de messagerie de s ne pouvait pas prendre en charge, tout simplement parce que était contre les valeurs et la vision de l’application, mais après une longue controverse, ils ont fini par choisir d’abandonner leur chef-d’œuvre, mais pas avant s’assurer que les utilisateurs de l’application, à travers les termes et conditions d’utilisation, promulgués depuis 2016 et restent valables à ce jour.