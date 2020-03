Ce nouveau concept iPhone 12 est le téléphone le plus étonnant que j’ai jamais vu – .

La date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple a peut-être été fixée dans le marbre et un point, mais les plans de la société seraient en suspens en ce moment.

Certains rapports suggèrent qu’Apple a toujours l’intention de dévoiler ses nouveaux téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro en septembre, mais qu’ils pourraient ne pas sortir avant octobre ou même novembre, selon la façon dont les choses évolueront avec la pandémie mondiale de coronavirus COVID-19. .

Malgré l’incertitude entourant la sortie de la prochaine génération d’iPhone, il y a beaucoup de choses que nous savons sur la conception et les fonctionnalités grâce aux fuites provenant de plusieurs sources fiables.

La plus grande nouvelle du monde en ce moment est évidemment la pandémie de coronavirus COVID-19 qui continuera de se propager à travers le monde pendant de nombreux mois à venir. C’est déjà plus grave que le SRAS et le H1N1, et les choses ne vont pas s’améliorer de sitôt. Il y a évidemment des préoccupations bien plus importantes que ce que cela pourrait signifier pour la sortie d’un smartphone, mais les plans d’Apple pour l’iPhone 12 ont encore un impact énorme sur son activité, sur les activités de ses fournisseurs et partenaires de fabrication, et sur les fans d’Apple. L’iPhone n’est pas seulement un petit gadget, c’est en fait un élément très crucial de l’économie mondiale.

Il faudra un certain temps avant de savoir exactement quels sont les plans d’Apple pour la sortie de ses nouveaux téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Avec au moins 6 mois avant qu’ils ne soient officialisés, nous savons cependant beaucoup de choses. Les fuites de plusieurs sources fiables avec de bons antécédents ont apporté beaucoup de lumière sur le nouveau design d’Apple iPhone 12 et sur certaines des nouvelles fonctionnalités clés que nous pouvons nous attendre à voir quand les modèles iPhone 12 et 12 Pro arriveront enfin dans les magasins.

La plupart de ce que nous savons à ce stade provient de la même source, et ce n’est autre que l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo. Il est la principale source d’informations sur les produits Apple inédits depuis de nombreuses années, et il a eu beaucoup à dire sur la nouvelle série iPhone 12.

Tout d’abord, il y a deux énormes changements en magasin lorsque la gamme iPhone 12 sera publiée. Un grand changement est la conception des téléphones, qui, selon Kuo, comportera des bords métalliques plats similaires à ce qu’Apple a fait sur l’iPhone 4 et l’iPhone 5. Le deuxième grand changement sera le nombre de téléphones qu’Apple sortira – pour la toute première fois, Apple créera apparemment quatre modèles différents d’iPhone 12 au lieu des trois que la plupart des gens attendent. Apple a publié trois nouveaux modèles d’iPhone haut de gamme chaque année depuis 2017. Cette année, cependant, il y aura apparemment deux nouveaux modèles d’iPhone 12 et deux nouveaux modèles d’iPhone 12 Pro. Voici un graphique de Kuo qui les décompose:

Une fuite plus récente de l’iPhone 12 provenant d’une autre source fiable a ajouté encore plus de nouvelles informations sur les prochains nouveaux modèles d’iPhone d’Apple. Selon cette fuite, les nouveaux combinés arboreront une caméra arrière principale de 64 mégapixels, le mode Nuit fonctionnera avec tous les capteurs de la caméra arrière au lieu de la seule caméra grand-angle principale, et tous les nouveaux modèles d’iPhone 12 auront un écran OLED amélioré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La semaine dernière, nous avons déjà jeté un coup d’œil à ce à quoi ressembleront vraiment les nouveaux téléphones de la série iPhone 12 d’Apple. Mis à part l’erreur flagrante que nous avons expliquée concernant l’appareil photo, la vidéo que nous avons partagée est censée être une représentation très précise des téléphones iPhone 12 Pro qu’Apple publiera plus tard cette année. Voyons maintenant à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 «parfait», avec un design tout écran beaucoup plus élégant. Quiconque utilise un modèle récent d’iPhone vous dira que cette encoche n’est pas du tout un problème, mais ce serait quand même bien de voir un nouvel iPhone avec un design d’écran plus moderne. Peut-être que l’iPhone 13 ressemblera à l’incroyable concept d’iPhone que vous verrez dans la vidéo ci-dessous, qui a été créé par le graphiste Muhsin M. Belaal Auckburaully pour la chaîne YouTube DBS Designing.

Un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran serait fantastique sur un iPhone à venir, mais seulement s’il s’aligne sur des rumeurs suggérant qu’Apple utilisera un nouveau type de capteur qui peut lire les empreintes digitales n’importe où sur la moitié inférieure de l’écran au lieu d’une simple touche cible. Nous aimerions également voir cela sur les iPhones qui ont toujours Face ID afin que les utilisateurs puissent profiter de la méthode de sécurité qu’ils choisissent.

Malheureusement, les vrais téléphones iPhone 12 ne ressembleront en rien aux versions présentées dans cette vidéo, mais cela ne rend pas la vision d’Auckburaully moins étonnante. Vous pouvez consulter plus d’images sous tous les angles imaginables sur sa page Behance.

