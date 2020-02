Ce nouveau téléphone Android est une excellente alternative au Galaxy S20 si cela ne vous dérange pas de manquer les applications Google – .

Le MWC a peut-être été annulé, mais l’avalanche d’annonces de nouveaux smartphones continue. Sony et Realme ont déjà dévoilé leurs propres alternatives à la série Galaxy S20: le Xperia 1 II et le Realme X50 Pro. Les deux sont des téléphones 5G et offrent tous deux des spécifications haut de gamme, tout comme les produits phares de Samsung. Le X50 Pro, cependant, va battre à la fois le nouveau Xperia et le S20 sur le prix, à partir d’environ 600 $.

Ce ne sont pas les seules alternatives abordables du Galaxy S20 à arriver bientôt dans les magasins, bien sûr, mais ce produit phare abordable n’est bon pour vous que si vous ne vous souciez pas des applications et des services de Google.

L’autre marque mobile de Huawei, Honor, a dévoilé lundi une série de nouveaux appareils abordables, dont le Honor View 30 Pro, illustré dans cet article. Il présente un design tout écran avec une caméra selfie perforée et un système de caméra à triple objectif à l’arrière qui ressemble beaucoup au Galaxy S20.

Le téléphone dispose d’un écran de 6,57 pouces avec une résolution Full HD, d’un processeur Kirin 990 de 7 nm (tout comme celui qui alimentera le Huawei P40 Pro), 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, prise en charge 5G, un bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales intégré, batterie de 4100 mAh avec prise en charge câblée SuperCharge 40 W, prise en charge sans fil SuperCharge et charge inversée sans fil 27 W et Android 10 avec Magic UI 3.0.1.

Le système de caméra arrière comprend un appareil photo principal de 40 mégapixels, un objectif super grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels qui prend en charge le zoom optique sans perte 3x. À l’avant, il y a deux caméras selfie: une caméra principale de 32 mégapixels et un objectif grand angle de 8 mégapixels.

Le «problème» avec le View 30 Pro, comme vous l’avez peut-être deviné, concerne l’expérience logicielle. Il s’agit d’un téléphone Huawei et Huawei n’a pas le droit de faire affaire avec des sociétés de technologie américaines, y compris Google. Par conséquent, l’expérience Android 10 sur le nouveau View 30 Pro n’inclut pas les applications de Google.

Il n’y a ni recherche, ni Gmail, ni cartes, ni accès à Google Play. Le téléphone est définitivement un excellent choix pour les acheteurs sur les marchés où Google ne fonctionne pas, comme la Chine, ou sur les marchés où d’autres versions d’Android pourraient fonctionner, comme la Russie. En fait, la Russie sera le premier marché à lancer le lancement du Honor View 30 Pro, bien que la société n’ait pas révélé de détails de lancement ni de détails sur les prix.

Honor a également dévoilé le 9X Pro encore moins cher au salon: un combiné de milieu de gamme qui coûtera 249 € en France, en Allemagne et aux Pays-Bas le mois prochain – l’Égypte, l’Arabie saoudite et la Malaisie recevront également le combiné le mois prochain.

