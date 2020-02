Ce PC a une fonctionnalité surprenante qu’aucun autre ordinateur ne propose

Les ordinateurs de bureau ont toujours une place dans les entreprises et à la maison; les clients légers en particulier sont moins chers que les ordinateurs portables, moins susceptibles de tomber en panne et ont plus d’options de connectivité. Ils restent la solution incontournable pour les cas d’utilisation qui ne nécessitent pas beaucoup de portabilité.

Le BMAX B3 Plus est l’un des modèles les plus récents du marché et est livré avec un connecteur unique que nous n’avons trouvé sur aucun autre ordinateur de bureau: un mini DisplayPort.

Disponible pour 330 $ (environ 250 £) chez Gearbest, il porte toutes les caractéristiques d’un PC professionnel capable mais toujours abordable. Il y a un processeur Intel Pentium à peu près aussi rapide qu’un Core i3 de septième génération, 8 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 256 Go (plutôt que eMMC) et de nombreux connecteurs.

BMAX B3 Plus – 330 $ chez Gearbest

Un kit très équilibré, le B3 Plus combine une spécification décente avec quelques fonctionnalités astucieuses telles que le connecteur mini DP et les haut-parleurs intégrés. Le prix n’est pas à moitié mauvais non plus, bien que nous remettions en question l’opportunité d’inclure des ports USB 2.0 obsolètes.

Outre le mini DP, il y a un HDMI, un connecteur de type C, un lecteur de carte microSD, quatre ports USB, un connecteur Gigabit Ethernet, le Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 et un emplacement M2.SSD.

La gamme de ports signifie que vous pouvez connecter trois moniteurs 4K à la fois, mais ne vous attendez pas à ce que les graphiques intégrés soient suffisants pour les jeux.

Le B3 Plus est minuscule – de la taille d’une pile de boîtiers de CD – et le fait qu’il dispose d’un support VESA signifie que vous pouvez le cacher derrière un moniteur ou un écran grand format.

Remarque, il dispose également de deux haut-parleurs intégrés, ce qui est une première pour un client léger à notre connaissance.

En ce qui concerne les mises en garde, ce produit vient de Chine continentale et mettra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Vous pouvez être perçu une taxe directement ou par le biais du courrier.