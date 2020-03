Ce PC en bois absurdement bon marché a un défaut dévastateur

Découvrez le mini PC Acute Angle AA B4, actuellement en vente chez Gearbest pour un maigre 135,99 $ (environ 100 £ / 200 $ AU), sans aucun coupon nécessaire.

Cet ordinateur unique en son genre (voir ici) est en bois et de forme triangulaire, ce qui en fait un choix presque parfait pour tous ceux qui recherchent un PC qui ne serait pas déplacé dans un salon chic ou à côté d’un POS de l’hôtel.

Ses spécifications ne sont pas trop minables non plus: 8 Go de mémoire (vous auriez généralement la chance d’en obtenir la moitié à ce prix), 192 Go de stockage intégré (64 Go eMMC et 128 Go SSD), un processeur Intel Celeron N3450 et de nombreux ports pour connectez vos périphériques, ainsi que le Wi-Fi 802.11ac.

Mini PC AA B4 à angle aigu – 135,99 $ chez Gearbest

Cette machine frappante fera certainement tourner les têtes et possède une spécification étonnamment décente pour le prix. Pour votre argent, vous recevrez même un sac de transport. Cependant, l’Acute Angle AA est entaché par ses origines étranges dans le monde de la crypto-monnaie, alors procédez avec prudence.

Nous avons quelques scrupules avec la machine; le système d’exploitation serait mieux chargé sur le SSD plutôt que sur le stockage eMMC et nous préférerions une conception sans ventilateur. On dit également que l’appareil se comporte étrangement avec les distributions Linux.

Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi c’est si bon marché? Eh bien, c’est un produit en fin de vie dont les créateurs avaient la noble ambition de l’utiliser pour exploiter la crypto-monnaie. Ce plan n’a pas fonctionné, donc le stock restant est fouetté à un prix de revient proche.

La coquille triangulaire attrayante distrait d’un défaut particulièrement désagréable: certaines unités exécutent un logiciel qui pointe vers un nœud dans le projet de crypto-monnaie aujourd’hui disparu.

Notez que tandis que Gearbest expédie dans le monde entier, vous devrez peut-être payer des taxes supplémentaires en fonction de votre emplacement.

