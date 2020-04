Ce petit ordinateur portable Windows à écran tactile est étonnamment bon marché

Les ordinateurs portables convertibles ont tendance à offrir une prime importante par rapport aux modèles plus traditionnels. Mais ce nouvel ordinateur portable va à l’encontre de cette tendance; le Nanote devrait atterrir au Japon à seulement 19 800 yens (soit environ 185 $ US / 150 £ / 285 $ AU).

Les points de vente uniques de l’appareil sont sa charnière à 360 degrés et son écran tactile minuscule de 7 pouces – assortis d’un prix tout aussi minuscule.

Le Nanote ressemble au Chuwi Minibook que nous avons examiné l’année dernière, mais est encore plus petit à 181x114x19,6 mm (avec un poids de 520g). Comme vous vous en doutez, son empreinte miniature signifie qu’il souffre des mêmes contraintes; il n’y a pas de trackpad (seulement un capteur tactile optique) et le clavier est à l’étroit.

Le reste de la spécification rend douloureusement évident que les coins ont été coupés pour maintenir le prix bas. Le Nanote dispose d’un Intel Atom x5-Z8350 vieux de 5 ans, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC.

L’écran a une résolution de 1920 x 1200 pixels et l’appareil dispose également d’un port microHDMI, d’une prise audio 3,5 mm, d’un emplacement microSD, de ports USB 3.0 et Type-C, d’une batterie de 5000 mAh, d’une webcam VGA, du 802.11n WiFi et de Bluetooth 4.0.

Fabriqué par une entreprise japonaise, il semble très peu probable que le Nanote soit disponible en dehors de son pays d’origine pour le moment.

Via Liliputing