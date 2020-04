Ce photographe britannique utilise FaceTime pour continuer à prendre des portraits pendant que tout le monde est en quarantaine – .

Un photographe britannique de mariages et de portraits a trouvé un moyen de faire fonctionner son entreprise pendant la pandémie de coronavirus et de prendre des photos malgré la mise en quarantaine généralisée.

Sa solution: FaceTime, qui lui permet de diriger des sujets à distance, de faire une capture d’écran, puis d’utiliser ses outils pour éditer le résultat.

Le photographe britannique de mariages et de portraits Tim Dunk ne savait pas ce qu’il ferait au début, lorsque l’épidémie de coronavirus a explosé à travers l’Europe et a nécessité de nombreuses fermetures d’entreprises et des ordonnances de quarantaine. Comment continuez-vous à prendre des photos des gens quand vous n’êtes pas, ah, autorisés à être n’importe où près d’eux?

Au lieu de paniquer, cependant, il a commencé à jouer avec une idée. Peut-être qu’il y avait un moyen de continuer après tout – une solution créative qui lui permettrait de surmonter la pandémie jusqu’à ce que les choses redeviennent normales. Il s’avère que la réponse était juste devant lui, via son iPhone: FaceTime. «J’ai commencé à réfléchir à des façons de réaliser efficacement des portraits de mes amis et de stimuler mon cerveau», a expliqué Dunk (@tim_dunk, sur Instagram) à .. «J’ai poussé un cri à certains amis pour voir si quelqu’un était prêt à essayer d’utiliser les capacités d’imagerie assez basiques de FaceTime, au départ juste comme une expérience amusante et un moyen de collaborer avec mes partenaires créatifs du monde entier.»

C’est le service qu’il propose désormais – des séances photo FaceTime qui lui permettent de «mettre en scène» une photo de loin, de donner au sujet des indications et des conseils, de prendre une capture d’écran, puis d’utiliser son expertise et ses outils pour modifier le résultat en quelque chose qui semble professionnel. . Bien sûr, cela ne remplace pas la qualité de ce qu’il peut faire en personne et en studio, mais vous pouvez voir par vous-même les résultats qu’il fait très bien.

“Les restrictions de la technologie que j’utilise – FaceTime, un iPhone et mon logiciel d’édition normal – nous ont en quelque sorte poussés à être plus réfléchis dans notre approche et à travailler avec les capacités les plus basiques que je suis habitué à la mère de l’invention », a-t-il dit. «Les partenaires étaient employés comme luminaires, trépieds, sujets et accessoires. Les téléphones étaient équilibrés sur des tours Jenga précaires de trucs aléatoires, ou blu-cloués aux murs.

«Les accessoires ont été tirés des étagères et des placards, ou des lits de chat et des berceaux. J’ai abattu des gens vivant à une distance de cris et je suis resté debout bien au-delà de mon coucher, en tirant sur des gens de l’autre côté du monde. Les tournages étaient rapides et amusants, enfermés dans un court laps de temps et un langage visuel similaire. Ils impliquaient des couples, des individus, des enfants et des animaux de compagnie. Nous tous dans les mêmes situations. Nous nous enfermons tous. »

Vous pouvez cliquer ici pour réserver votre propre session, ce qui ouvrira une page qui répertorie certaines exigences de base et un calendrier pour la planification. Les sessions durent environ 30 minutes et coûtent 50 GBP (environ 62 USD), et vous devrez disposer d’un iPhone 6 ou version ultérieure du téléphone exécutant au moins iOS 11 (désolé, pas de téléphones Android).

Jusqu’à présent, il a tourné près de 60 de ces portraits FaceTime, et Dunk dit que les gens réservent de nouvelles sessions à peu près tous les jours. «J’ai abattu des gens dans ma ville natale, dans toute la Grande-Bretagne et dans des maisons fermées à travers le monde. C’est assez écrasant, surtout à un moment où nous nous sentons un peu déconnectés des humains qui composent nos communautés et nos mondes – faire quelque chose de créatif et de joyeux juste pour l’enfer a été incroyable. »

Lorsque vous l’appelez pour la première fois, Dunk vous demandera de lui faire visiter votre espace et lui donnera également certaines de vos propres idées. Il gardera un œil sur ce qu’il pense qu’il fera une bonne toile de fond. Il peut vous demander d’ouvrir les rideaux et les portes pendant qu’il regarde à distance. Il s’agit de lui vous donner des instructions pour ajuster l’environnement et vous positionner – tout comme il le ferait en personne, ce qui n’est pas si différent de sa façon de travailler normale. “C’est comme travailler avec des supports comme les appareils photo polaroid – vous apprenez à accepter les limites et à les intégrer dans le processus, plutôt que d’essayer de transformer un appareil photo FaceTime en reflex numérique.”

Son premier sujet de séance photo FaceTime était Sally Thurrell, une collègue photographe britannique. “Notre tournage m’a sorti de mon funk gris fatigué ce matin-là et c’était comme une petite évasion à travers FaceTime”, a-t-elle déclaré. “Une telle idée fabuleuse, et ça m’a vraiment remonté le moral.”

