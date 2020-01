Ce purificateur d’air portable souffle un jet frais et cher directement sur votre visage

La pollution de l’air est l’un des plus gros problèmes de la ville moderne, mais les esprits derrière la start-up américaine Aō Air croient avoir trouvé une solution. Au CES 2020, l’entreprise a présenté les Atmōs: un filtre à air personnel créé pour “les citadins actifs dans les mégapoles polluées comme Pékin et Londres”.

Les masques faciaux sont déjà populaires dans les villes fortement polluées comme Shanghai et Pékin, mais ils ne sont pas très efficaces – en particulier une fois que vous les portez depuis un certain temps et qu’ils sont devenus humides à cause de votre souffle.

L’Atmōs, qui a une esthétique distinctement Blade-Runner, vise à résoudre ce problème. C’est essentiellement un masque transparent qui repose sur votre nez et votre bouche, fournissant une bulle d’air propre et filtré pour que vous puissiez respirer. Il devient blanc lorsque tout fonctionne correctement, et la lumière devient rouge quand il est temps de changer les filtres.

Frais et filtré

Après ses débuts sur le salon, Aō Air a publié la vidéo survolante suivante démontrant son design:

Comme l’explique Engadget, l’Atmōs aspire de l’air près de vos oreilles, le fait passer à travers une série de filtres en nanofibres et utilise de petits ventilateurs pour créer une poche d’air propre sur votre visage.

La pression signifie qu’il n’y a pas besoin d’un joint complet, vous n’aurez donc pas à vous soucier de vous retrouver avec un visage humide ou une voix comme Dark Vador. Les coussinets réglables à l’arrière maintiennent l’appareil en place et les coussinets nasaux peuvent être déplacés pour plus de confort et d’ajustement.

La protection contre les particules n’est pas bon marché cependant, et l’Atmōs est actuellement disponible en précommande pour un prix à couper le souffle de 350 $ (environ 250 £, 500 AU $), le premier lot devrait être expédié en juillet.

