Ce qu’Anthony Stewart Head a fait depuis la fin de Buffy The Vampire Slayer

Anthony Stewart Head, qui a joué Rupert Giles sur Buffy contre les vampires, a poursuivi une carrière de premier plan dans le cinéma et la télévision depuis la fin de l’émission.

Giles a été la conseillère la plus fiable de Buffy, son observateur, qui a fini par se transformer en figure paternelle. Bien qu’ils aient connu des hauts et des bas, Giles a été le rocher de Buffy à travers ses moments les plus difficiles et a contrecarré de nombreuses apocalypses à ses côtés. Grâce à lui, Buffy a été éduquée sur les voies des vampires, des démons et des forces des ténèbres. Bien que beaucoup plus âgée que ses amis, la sagesse de Giles a toujours été là pour pincer les autres membres du Scooby Gang hors de danger. En raison de son rôle dans la série, Anthony Stewart Head est également l’un des membres de la distribution les plus aimés, car de nombreux fans qui ont grandi avec la série se tournent également vers Giles.

Acteur de talent, Head a ensuite joué dans des rôles de cinéma et de télévision, orientant généralement son travail vers le cinéma et la télévision britanniques, mais pas exclusivement. Bien que les fans de Buffy contre les vampires le verront toujours comme Giles, voici ce vers quoi l’acteur a évolué depuis la fin de la série.

Ce qu’Anthony Stewart Head a fait après la fin de Buffy contre les vampires

La carrière d’acteur d’Anthony Stewart Head a commencé techniquement bien avant ses jours avec Buffy. Principalement, Head s’est concentré sur la télévision, avec de nombreux rôles qui se sont étendus à partir de la fin des années 70. Ce n’est qu’en 1997 que Head a obtenu sa pause sur Buffy, même s’il n’était certainement pas étranger à la télévision en tant que médium. Après la fin de Buffy en 2003, Head a joué Chester dans Monarch of the Glen et a prêté ses talents vocaux à un film d’animation Buffy TV et à un jeu vidéo. En 2005, il a joué aux côtés de Piper Perabo et de l’actrice de Game of Thrones Lena Headey dans la comédie romantique Imagine Me & You. De 2003 à 2006, il a joué dans la comédie britannique Little Britain en tant que Premier ministre.

Bien qu’il s’agisse d’un film de niche, le Repo de Darren Lynn Bousman! Le Genetic Opera a un culte incroyable et est souvent annoncé comme The Rocky Horror Picture Show pour la génération du millénaire. Souvent joué pendant des performances de minuit dans la même position, les fans ont été traités avec les styles vocaux de l’acteur avec son rôle de Nathan, le Repo Man lui-même. Head a joué et chanté un rôle bien en vue aux côtés de Sarah Brightman et Alexa Vega. Un des projets les plus excentriques du réalisateur Saw, Repo! était une sensation dans des foules spécifiques, mais ne détient qu’une cote de 40% de Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article.

De 2008 à 2012, Head a endossé le rôle d’Uther Pendragon dans la série de la BBC, Merlin, qui a exploré la légende arthurienne et l’époque du jeune Merlin. Après cela, Head a joué le rôle de Chiron dans Percy Jackson: Sea of ​​Monsters. Plus récemment, il peut être vu sur la série de Netflix, The Stranger. Plus d’une décennie après Buffy contre les vampires a pris fin, la capacité de Head à offrir des personnages forts et nuancés est toujours à la télévision.

