Ce qu’Apple achète Dark Sky pourrait signifier pour iOS 14, iPad et Mac et les développeurs

Dark Sky est une application météo incroyablement utile qui est sur mon radar depuis que j’ai rejoint . en 2013. Dans une annonce surprise mardi, Dark Sky a annoncé qu’elle rejoignait Apple. En quelques minutes, l’application Dark Sky a rejoint la liste des logiciels d’Apple dans l’App Store.

Nous savons que Dark Sky est maintenant mort sur Android et l’API du fournisseur de données météorologiques pour d’autres applications va disparaître, mais que se passe-t-il ensuite pour Dark Sky chez Apple?

iOS 14

La réponse pour l’application iOS n’est rien encore – pas même un passage de 3,99 $ à gratuit – du moins pour l’instant. Quant à iOS 14, il est peut-être trop tard dans le cycle de développement qui a commencé l’année dernière pour intégrer directement le nouveau service. En fonction de la taille de la tâche, cependant, je pourrais imaginer une future mise à jour iOS 14.1 ou iOS 14.2 qui nous montrerait pourquoi Apple a acheté Dark Sky.

Si le seul objectif d’Apple d’acheter Dark Sky est d’avoir son propre fournisseur de données météorologiques pour remplacer The Weather Chanel, un fournisseur problématique pour la confidentialité, peut-être qu’un changement de fournisseur de données sous le capot sera le premier signe de changement dans iOS 14. Hyperlocal les alertes de précipitations pourraient rester dans l’application Dark Sky autonome dans ce scénario.

Dark Sky pour le web, le support des API disparaît fin 2021

iPad et Mac Catalyst

La maintenance d’une application Dark Sky autonome présente des avantages immédiats. Apple peut préinstaller Dark Sky, pour enfin apporter une application météo à l’iPad, et nous pourrions nous attendre à ce qu’une version Mac Catalyst de Dark Sky pour iPad arrive sur Mac.

L’application météo actuelle d’Apple, qui n’est disponible que sur iPhone et Apple Watch, pourrait certainement utiliser un peu d’amour cependant. La version iOS 13 est presque identique au lifting que l’application a reçu dans iOS 7, à part quelques nouveaux points de données et une nouvelle police de caractères.

Une application Apple Weather entièrement révisée qui est non seulement alimentée par Dark Sky, mais comprend également les mêmes alertes radar et de précipitations robustes serait un grand chelem. L’application aurait nécessairement besoin d’une version iPad et Mac pour remplacer Dark Sky pour iPad et le Web tel que nous le connaissons aujourd’hui.

J’ai une légère inquiétude quant à ce que Apple pourrait planifier avec Dark Sky: Weather +. Vous savez, un nouveau service météo avec un abonnement mensuel pour développer le portefeuille de revenus d’Apple.

Ce serait une déception, je crois, mais cela ne semble pas non plus très plausible. À moins que cela ne fasse techniquement partie de News +. Ou un forfait Apple + supérieur. Oh non, je dois cesser immédiatement de donner des idées à Apple!

WeatherKit

L’histoire du développeur est un autre angle de l’acquisition d’Apple dans Dark Sky. De nombreuses applications iOS populaires perdront l’accès à un fournisseur de données météorologiques de qualité lorsque l’API Dark Sky deviendra totalement sombre. Heureusement, il existe une concurrence dans le domaine des fournisseurs de données météorologiques avec des services comme Accuweather que le nouveau Fantastical utilise.

Les développeurs rêvent déjà de ce qu’une interface de programmation d’applications potentielle pour les données météorologiques du ciel noir d’Apple pourrait rendre possible. Apple intègre actuellement des données météorologiques sous licence de The Weather Channel dans des widgets, des applications comme Maps et des requêtes vocales Siri.

Remplacer The Weather Channel par les nouvelles données météorologiques internes de Dark Sky reviendrait à remplacer Google Maps par Apple Maps. Des avantages tels que l’absence de négociation des coûts de licence pour des fonctionnalités telles que les instructions détaillées et les cartes hors ligne peuvent s’appliquer aux données météorologiques.

Rahul Matta, développeur d’une application de journalisation de l’exécution appelée Tempo, espère voir de nouvelles fonctionnalités de développeur activées basées sur Dark Sky.

«Je serais ravi de voir une sorte de WeatherKit, étendant à la fois Time Machine et l’API de prévision de DarkSky, dans le cadre du SDK disponible pour les développeurs d’applications», a déclaré Rahul. «Il existe tout un ensemble de scénarios qui seraient rationalisés avec quelque chose comme WeatherKit. Toute application avec tout type d’événements futurs – voyages, courses, balades à vélo le week-end, courses de groupe, etc. »

Spécifiquement pour Tempo, Rahul dit qu’il utiliserait une API Apple Weather pour superposer les données météorologiques avec des données de course comme le rythme et la fréquence cardiaque.

«Ce serait énorme pour suivre l’intensité et la charge d’entraînement, surtout pendant les mois d’été. Une partie de la raison pour laquelle cela n’existe pas encore est parce que je ne voulais pas continuer à intégrer l’API météo tierce dans l’application pour l’instant », explique Matta.

Peut-être qu’un scénario de ciel bleu comme celui-ci pourrait être prévu pour une future version des outils de développement d’Apple.

