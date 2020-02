Ce que Bill et Melinda Gates ont appris en distribuant 53,6 milliards de dollars sur 20 ans, et ce qu’ils font ensuite – .

Bill et Melinda discutent du VIH et de la tuberculose avec le personnel du CHC de Gugulethu au Cap, en Afrique du Sud. (Photo: The Gates Notes LLC)

Au cours des deux dernières décennies, la Fondation Bill et Melinda Gates a distribué 53,6 milliards de dollars, la plupart visant à améliorer la santé mondiale et l’éducation aux États-Unis.

Dans une nouvelle lettre annuelle, 20 ans après le début de la philanthropie, Bill et Melinda Gates expliquent ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi ils se concentrent de plus en plus sur deux questions supplémentaires, le changement climatique et l’égalité des sexes, avec «un sens majeur d’urgence. “

Le nouveau livre de Bill Gates devrait sortir ce printemps.

«La meilleure chose que nous puissions faire pour aider les habitants des pays pauvres à s’adapter au changement climatique est de s’assurer qu’ils sont en assez bonne santé pour y survivre», écrit Bill Gates dans la lettre, traçant une ligne directe entre l’un des domaines d’intervention traditionnels de la Fondation Gates. , la santé mondiale et une autre crise qui a retenu beaucoup son attention, son temps et son argent: le climat.

Le livre du co-fondateur de Microsoft sur le changement climatique, «Comment éviter un désastre climatique», sortira ce printemps. Il préfigure certaines de ses pensées dans la lettre, écrivant avec un mélange d’optimisme et d’inévitabilité que les humains devront à la fois atténuer et s’adapter au changement climatique.

«Le changement climatique est l’un des défis les plus difficiles que le monde ait jamais affrontés», écrit Bill Gates. «Mais je crois que nous pouvons éviter une catastrophe climatique si nous prenons des mesures dès maintenant pour réduire les émissions et trouver des moyens de nous adapter à un monde plus chaud.»

Le livre de Melinda Gates sur l’égalité des sexes, «The Moment of Lift», a été publié l’année dernière. Dans la nouvelle lettre annuelle, elle aborde le sujet dans le contexte du prochain 25e anniversaire de la Conférence mondiale historique de Beijing sur les femmes, affirmant qu’elle espère que l’énergie et l’attention accordées à cet anniversaire se traduiront par des actions significatives.

“Si nous manquons une autre opportunité, si nous laissons de nouveau les projecteurs, nous risquons de contribuer à un récit dangereux selon lequel l’inégalité entre les hommes et les femmes est inévitable”, écrit-elle, ajoutant que “la raison pour laquelle ces problèmes semblent insolubles est que nous avons ne mettez jamais l’effort nécessaire pour les résoudre. »

Réfléchissant sur les 20 dernières années, Bill et Melinda Gates reconnaissent «les déceptions, les revers et les surprises», en plus des réalisations. “Nous pensons qu’il est important d’être transparent sur nos échecs ainsi que sur nos succès – et qu’il est important de partager ce que nous avons appris”, écrivent-ils.

Ils soulignent les succès remportés par la Fondation Gates et ses partenaires dans la lutte contre l’extrême pauvreté, la mortalité infantile, une plus large distribution de vaccins et d’autres initiatives.

Mais ils ont appris, par exemple, qu’il ne suffit pas de proposer simplement des traitements contre le VIH et le sida. Les déployer avec succès est un tout autre défi.

«Au début, nous consacrions beaucoup de ressources aux moyens de prévention du VIH qui devaient être prises tous les jours», explique Bill Gates. “Pour de nombreuses raisons, celles-ci ne se sont pas déroulées comme nous l’espérions.”

«Les programmes de santé locaux ont eu du mal à fournir une pilule quotidienne d’une manière qui soit attrayante et qui s’intègre dans la vie des gens», ajoute-t-il. «Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les préventifs à plus longue durée. Imaginez que, au lieu d’avoir à prendre une pilule tous les jours, une personne puisse recevoir une injection tous les deux mois, un implant dans le bras ou même un vaccin pour éliminer entièrement le risque de contracter le virus. »

Graphique de la Fondation Gates

Autre grande surprise: l’immense défi de l’éducation américaine.

«Si vous nous l’aviez demandé il y a vingt ans, nous aurions deviné que la santé mondiale serait le travail le plus risqué de notre fondation et notre travail d’éducation aux États-Unis serait notre pari le plus sûr», écrit Melinda Gates. “En fait, c’est exactement le contraire.”

«Nous comprenons certainement pourquoi beaucoup de gens sont sceptiques quant à l’idée que des philanthropes milliardaires conçoivent des innovations en classe ou établissent une politique d’éducation», écrit-elle. «Franchement, nous aussi. Bill et moi avons toujours été clairs: notre rôle n’est pas de générer des idées nous-mêmes; c’est pour soutenir l’innovation portée par des personnes qui ont passé leur carrière à travailler dans l’éducation: enseignants, administrateurs, chercheurs et dirigeants communautaires. »

Cependant, ajoute-t-elle, “une chose qui rend l’amélioration de l’éducation difficile, c’est que même parmi les personnes qui travaillent sur la question, il n’y a pas beaucoup d’accord sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.”

Bill Gates cite la nécessité de combiner des «normes claires et cohérentes» avec des solutions flexibles.

«Il est devenu clair pour nous que le passage à l’échelle de l’éducation ne signifie pas que la même solution soit offerte à tout le monde», écrit-il. «Notre travail devait être adapté aux besoins spécifiques des enseignants et des élèves dans les endroits que nous essayions d’atteindre.»

Bill et Melinda Gates écrivent dans la lettre qu ‘”il ne fait aucun doute que cette nouvelle décennie commence à une époque de troubles et d’incertitudes énormes dans le monde.” Dans une note, Melinda Gates ajoute qu’ils “suivent de près l’épidémie de coronavirus. »La Fondation Gates a récemment engagé 100 millions de dollars dans la lutte contre le coronavirus.

Les 20 dernières années leur ont donné «une compréhension beaucoup plus profonde de l’importance de garantir une distribution équitable de l’innovation», écrivent Bill et Melinda Gates dans la conclusion de la lettre. “Si seulement certaines personnes à certains endroits bénéficient de nouvelles avancées, alors d’autres sont encore plus en retard.”

Lisez la lettre complète.