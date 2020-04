ce que c’est, parce que c’est si populaire et comment c’est maintenant

Avez-vous déjà eu une réception des conseils sur quelque chose à lire, regarder un film ou écouter la musique et ne pas la suivre? Parfois, après un certain temps, nous nous trouvons à lire ce livre, à voir ce film ou à écouter la chanson qu’ils nous avaient tant conseillée, parce que peut-être quelqu’un d’autre nous en a parlé, attirant notre curiosité. À ce stade, cela peut arriver la chose à laquelle nous n’avions pas fait attention avant, il s’avère que nous l’aimons vraiment! C’est un peu le cas avec la musique 8d. sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Internet, on parle maintenant beaucoup de ce format musical particulier, le nom lui-même permet de comprendre qu’il est en 8 dimensions, donc enveloppant. Et si on te disait ça genre de musique existe depuis environ 50 ans déjà? Voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

Musique en 8j, pourquoi en parle-t-on tant maintenant depuis des années déjà?

Le point est précisément celui-ci: la musique 8D, qui porte maintenant ce nom, mais qui avait auparavant simplement un nom différent, a été traitée avec beaucoup d’articles avec malveillance, comme s’il s’agissait d’une fausse nouvelle. C’est vrai que il ne s’agit pas vraiment de 8 musiques taille, bien qu’il porte ce nom, mais il n’a jamais été caché que c’est un type de musique qui existe depuis longtemps. Les premières expériences de ce genre ont eu lieu déjà dans les années 70. Mais alors, pourquoi l’aimez-vous autant en ce moment?

Les raisons peuvent être les plus variées. Pour commencer, lorsque nous parlons de musique en 8D, nous ne faisons pas référence à un genre musical mais, plus que tout, il a un effet audio. N’importe quelle chanson peut être transmis en 8Dquel que soit le sexe. Il suffit qu’il soit possible de l’écouter avec un casque: cela donnera la sensation d’être complètement enveloppé et il semblera que le son provienne de toutes les parties, ce qui parfois vous tournez littéralement autour de nous. Quand dans les années 70 cette musique est née pour la première fois, elle avait le nom d’holophonie, ce n’est rien de plus qu’une tromperie créée par l’esprit qui nous donne la sensation que le son bouge. Conceptuellement, cela ressemble à à l’audio binaural déjà connu pour ses qualités relaxantes.

La raison pour laquelle une telle musique a commencé à plaire en ce moment dépend probablement même de la quarantaine. Il ne faut pas sous-estimer l’idée qu’une personne enfermée trop longtemps dans un espace limité peut avoir besoin de s’échapper au moins mentalement. L’effet 8D de le sentiment d’être dans une de ces discothèques où la musique est jouée, comme peut-être des discothèques ou des fêtes. Il existe des chaînes Spotify où vous pouvez écouter cette musique et également choisir des thèmes particuliers. Il s’est retourné viralement sur WhatsApp grâce à l’audio qui était considéré comme incroyable et enfin il y a plusieurs chaînes sur YouTube qui publient les célèbres chansons en version 8d. Il n’y a rien de mal à apprécier ce type de musique, et cela n’a aucun sens de le traiter comme de fausses nouvelles. L’important est que le travail sur les visas divertisse ceux qui l’écoutent. pour l’écouter au casque et éventuellement les yeux fermés.