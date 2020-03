Ce que cet ancien dirigeant de Microsoft à but non lucratif a appris de Satya Nadella – .

Jim McCorkle, directeur des opérations de SightLife. (Photo SightLife)

Jim McCorkle a travaillé pendant trois décennies dans des rôles d’entreprise, nourrissant son besoin de faire le bien dans le monde en s’engageant dans des efforts de bénévolat pendant ses heures de repos. Plus récemment, il a travaillé avec des personnes sans-abri et a cofondé un programme de stationnement sûr à Redmond, à l’est de Seattle, qui fournit des ressources aux personnes vivant dans leur véhicule.

Mais cela ne suffisait toujours pas.

«Pendant longtemps, je me suis senti attiré par une organisation axée sur la mission et axée sur les services. Cela signifiait beaucoup pour moi », a déclaré McCorkle. Il a réalisé: «Je ne veux pas que ma vie professionnelle et ma vie personnelle soient si différentes. Je veux que ces deux choses se réconcilient. »

McCorkle travaillait chez Microsoft en tant que directeur principal de la gestion des programmes d’entreprise lorsqu’un membre de la famille a été confronté à un grave problème de santé qui «nous a secoués».

Deux semaines plus tard, il s’est retrouvé par hasard avec une ancienne collègue de Microsoft, Claire Bonilla, qui avait pris la direction de SightLife. L’organisme à but non lucratif de Seattle, fondé en 1969, se présente comme «la plus grande banque oculaire au monde» et tente d’éliminer la cécité cornéenne à l’échelle mondiale. Bonilla a eu un emploi.

«J’ai réévalué mes priorités et ce qui m’importait», a déclaré McCorkle. Le moment et l’opportunité étaient bons. Le lendemain, il a décidé de quitter Microsoft après 12 ans et de rejoindre SightLife, initialement en tant que chef de cabinet. L’année dernière, il est devenu chef de l’exploitation.

McCorkle ne connaissait pas grand-chose au domaine, mais avait sauté des secteurs à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il avait une stratégie éprouvée pour se mettre au courant.

«Mon apprentissage vient principalement des personnes avec qui j’interagis. Je suis prêt à être ouvert et à écouter et à être vulnérable… et les gens s’ouvrent à moi », a déclaré McCorkle.

L’une des approches qu’il a apportées avec lui de Microsoft était une gestion des employés plus structurée, aidant le personnel de SightLife à définir des objectifs et des attentes et les récompensant d’avoir atteint leurs objectifs.

McCorkle s’inspire du leadership du PDG de Microsoft, Satya Nadella.

«D’un point de vue commercial, il a obtenu des résultats incroyables chez Microsoft», a-t-il déclaré. «Plus important encore, il encourage tout le monde à diriger avec passion, objectif et empathie, qui sont essentiels pour créer une base solide pour un succès durable.»

Il a ajouté: “Bien que Satya soit dans un échelon différent en tant que PDG de l’une des entreprises les plus puissantes au monde, il est clair qu’il se soucie des défis très réels auxquels sont confrontées nos communautés et le monde imbriqué.”

McCorkle dirige les opérations américaines de SightLife. L’organisme à but non lucratif dispose d’un réseau d’établissements à l’échelle du pays qui sont prêts à collecter et à traiter les tissus cornéens en cas de décès d’un donneur. Leur objectif est de déterminer dans les 12 heures suivant la mort si la cornée est adaptée à la transplantation, ce qui implique de s’assurer que le donneur n’est porteur d’aucune maladie infectieuse et que le tissu est de bonne qualité, et de le traiter pour qu’un chirurgien puisse l’utiliser. Le travail se déroule 24h / 24 et 7j / 7 et nécessite une coordination entre les hôpitaux, les coroners et autres pendant que l’horloge tourne.

Jim McCorkle et son épouse Dawn en vacances à Cannon Beach sur la côte de l’Oregon. (Photo gracieuseté de Jim McCorkle)

L’année dernière, SightLife a fourni 12 579 cornées pour la transplantation.

“Maintenant, chez SightLife, je n’ai pas à partager mon temps. J’ai l’occasion unique de générer des résultats commerciaux et de contribuer à une mission incroyable », a déclaré McCorkle. «Chaque jour, mon équipe aide à transformer des vies grâce au don de la vue.»

Nous avons rencontré McCorkle pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Je vis à Redmond depuis 14 ans et je travaille au siège mondial de SightLife au centre-ville de Seattle.

Types d’ordinateurs: PC, tout le chemin. Plus d’une décennie chez Microsoft vous le fera. Mon appareil préféré est le Surface Pro.

Appareils mobiles: Samsung S10

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Mon outil logiciel préféré est OneNote. Je suis un grand fan. Il organise toute ma vie. J’ai même amené ma famille à bord et nous l’utilisons pour gérer notre vie ensemble. Outre OneNote, les applications que j’utilise quotidiennement sont:

Starbucks: Il a une interface très intuitive pour les clients!

Spotify: vous me trouverez souvent à écouter des tubes des années 80.

Mint: Il offre une excellente vue de portefeuille de mes investissements et actifs.

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? J’aime être immergé, pas isolé. Donc, même si j’ai un bureau pour me concentrer sur le temps et les réunions, deux des quatre murs sont en verre, donc je ne suis pas bloqué par la grande équipe des opérations. Je m’assois également juste à côté de notre station de café. J’adore le café et j’en bois beaucoup, mais la meilleure chose à propos de la fréquentation de la station de café est le temps de qualité que cela me donne avec le personnel. Se connecter avec eux illumine vraiment ma journée.

En général, mon bureau est organisé, mais vous trouverez toujours une pile (ou deux!) De documents divers sur mon bureau pour référence ou parce que je n’ai pas eu la possibilité de les classer. Sur les murs et sur mon bureau se trouvent des photos de ma femme et de mes deux fils adultes. Ces photos me tiennent au courant et me rappellent pourquoi je viens ici tous les jours – pour soutenir ma famille. Ils m’inspirent en outre et ancrent ma compassion pour les nombreuses familles de donneurs qui interagissent avec SightLife, souvent au moment le plus difficile de leur vie, après avoir perdu un être cher.

Notre organisation transforme des vies en prévenant la cécité cornéenne et en rétablissant la vue. Mais j’ai également pu constater par moi-même combien il peut être important pour les familles de donneurs d’honorer les souhaits de leurs proches de participer au don de tissus. Nous avons reçu des commentaires remarquables selon lesquels une telle chose aide souvent le processus de guérison, y compris pendant les premières périodes de douleur intense et inimaginable.

Jim McCorkle veut être accessible aux collègues de son bureau chez SightLife. (Photo SightLife)

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Mon meilleur conseil s’appuie sur les conseils que j’ai reçus il y a des années lorsque j’étais au bout de ma corde, criblé de stress. Mon collègue de l’époque m’a encouragé à fixer des limites et à les respecter, car «si vous attendez que quelqu’un d’autre le fasse pour vous, cela n’arrivera pas. Ils prendront autant que vous êtes prêt à donner. ” J’ai pris ce conseil à cœur et j’ai fixé de nouvelles limites. Et wow, mon équilibre travail-vie s’est considérablement amélioré. À ma grande surprise, mon manager et mon équipe ont respecté ma décision. De plus, ma carrière a continué de grandir.

Il est donc important d’être clair sur vos priorités et d’être prêt à fixer des limites à l’appui de ces priorités. L’endroit où vous investissez votre temps et vos ressources reflète ce qui compte pour vous.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? J’aime Facebook parce que cela m’aide à suivre ma mère et mes enfants, qui vivent tous en dehors de l’État.

Mais LinkedIn prend le gâteau. C’est un outil incroyable pour le réseautage et le recrutement. En fait, je me suis retrouvé chez SightLife à cause d’un message LinkedIn. Lorsque Claire Bonilla a été nommée PDG de SightLife, j’ai tendu la main pour la féliciter. Il s’avère qu’elle avait besoin d’un chef de cabinet. Mettre mon chapeau sur le ring, puis quitter Microsoft pour SightLife, est venu à un moment critique de ma vie. Alors que j’avais toujours espéré travailler dans une organisation à but non lucratif, je n’arrêtais pas de le reporter (littéralement pendant 10 ans).

Mais quand Claire et moi nous sommes reconnectées, les choses étaient différentes. Ma famille traversait une crise de santé qui mettait tout en perspective. Ma décision de retirer les menottes dorées a été plus rapide et plus facile que ce à quoi je m’attendais. J’étais dans un endroit émotionnellement brut et vivre une vie plus déterminée avec ma famille était (et reste) ma priorité. Peu de temps après, je me suis rendu à SightLife et je n’ai pas regardé en arrière.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? 1 300 e-mails sans réponse. J’aspire à quitter chaque journée de travail avec pas plus de 10 e-mails non lus, mais ils s’accumulent rapidement. Heureusement, j’ai une super équipe et je ne pense pas que je doive me mêler de tout. N’oubliez pas, il s’agit de fixer des limites!

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Cette semaine est légère avec 27 réunions, mais j’ai également suivi deux formations d’une journée.

Comment dirigez-vous les réunions? J’aime garder les réunions simples et courtes. Je m’assure que tout le monde est clair sur ce qui sera couvert afin que nous puissions commencer à courir. J’essaie également de limiter le nombre de personnes à la réunion pour conserver du temps sur le calendrier de chacun. Mon préféré est mon stand-up hebdomadaire de leadership. Nous nous tenons tous debout et parcourons rapidement ce qui est en magasin cette semaine-là ou nous résolvons ensemble les problèmes de brassage.

Jim McCorkle fait une présentation lors d’une conférence sur les banques de la cornée et des yeux en Inde en 2019. (Photo SightLife)

Uniforme de travail quotidien? Après avoir été chez Microsoft pendant si longtemps, je suis très à l’aise de travailler avec un jean. De plus, un code vestimentaire décontracté contribue à l’accessibilité et à l’établissement de liens internes.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? J’essaie de protéger mon temps de week-end. Je préfère travailler de longues journées ou me connecter le soir pour faire le travail. Comme mes deux fils vivent hors de l’État, ma femme et moi essayons de prendre de longs week-ends pour voyager et passer du temps avec eux aussi souvent que possible.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Au quotidien, l’entraînement est une priorité. Ma femme et moi planifions également des vacances avec des amis proches au moins deux fois par an où nous ne faisons que nous détendre: nous détendre au bord de la piscine, lire, manger et dormir. Nous jouons également à des jeux épiques, tels que Monopoly Deal, que mes collègues de SightLife m’ont présenté l’an dernier lors d’une retraite de dirigeants mondiaux au Népal. En vacances, nous rincons et répétons pendant cinq, six ou sept jours. Cela fait cinq ans que nous vivons dans cette tradition et je ne la vois pas changer de si tôt.

Qu’écoutes-tu? Mon fils et son fiancé sont des chanteurs / compositeurs, vivant le rêve du musicien à Nashville. Ma future belle-fille, Kara Frazier, a récemment sorti de nouvelles chansons et je suis accro! Sa musique est originale et sa voix est magnifique. Cependant, lorsque je suis avec mon fils obsédé par les podcasts, nous écoutons souvent le comédien Joe Rogan.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? J’ai lu les gros titres du New York Times et du Los Angeles Times, mais depuis que mon plus jeune fils est devenu écrivain pour Steeler’s Depot (Go Steelers!), Je me suis branché quotidiennement. C’est marrant!

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Plus récemment, “The Big Book”, qui est la Bible des Alcooliques anonymes et quelque chose que je voulais lire en solidarité avec un membre de la famille, car il a une telle signification et une telle influence dans sa vie. J’attribue AA à son succès et je veux être là pour lui, l’aider de la manière dont il a besoin pour qu’il puisse continuer à faire son travail incroyable. Je suis très fier de lui.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Je suis naturellement un lève-tôt, me levant à 5 heures du matin pendant la semaine. Le week-end, je suis aussi un oiseau de nuit, mais je ne peux jamais dormir au-delà de 6 heures du matin. En général, je dors environ cinq heures par nuit. Bien que cela ne semble pas beaucoup, je me sens presque toujours bien reposé.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Quand je suis déconnecté et non distrait, que ce soit en voiture ou sous la douche. Être avec mes propres pensées me permet de traiter des idées, des suggestions ou des suggestions que j’ai recueillies en écoutant les autres.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? PDG de Microsoft Satya Nadella. D’un point de vue commercial, il a obtenu des résultats incroyables chez Microsoft. Plus important encore, il encourage tout le monde à diriger avec passion, objectif et empathie, qui sont essentiels pour créer une base solide pour un succès durable. J’admire également sa profonde appréciation de sa femme et de ses enfants. Il se donne la permission d’être vulnérable lorsqu’il décrit l’impact qu’ils ont eu sur sa vie, son chemin vers l’empathie et le travail de Microsoft pour répondre aux besoins non satisfaits des clients, en particulier dans le domaine de l’accessibilité et de l’inclusion.

Alors que Satya est dans un échelon différent en tant que PDG de l’une des entreprises les plus puissantes au monde, il est clair qu’il se soucie des défis très réels auxquels sont confrontées nos communautés et le monde imbriqué. Son lien continu avec ses racines en Inde résonne également avec moi en tant que diplômé d’université de première génération qui ne venait pas d’une famille avec de grands moyens. J’avais des valeurs fortes et une éthique de travail profonde, ce qui a inspiré ma philosophie selon laquelle les organisations et leurs dirigeants devraient diriger avec leurs valeurs d’abord, car lorsqu’ils le font, la réussite commerciale a tendance à suivre.