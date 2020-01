Ce que dit l’accord Xnor.ai d’Apple sur ses ambitions en matière de confidentialité, d’autonomie de la batterie et d’intelligence artificielle – .

Le PDG d’Arm Holdings Simon Segars montre une planche Xnor.ai lors d’un événement en 2019.

S’exprimant sur scène l’année dernière à propos de la montée de l’intelligence artificielle sur les appareils, le PDG d’Arm Holdings, Simon Segars, a vanté les capacités du processeur Cortex-M4 du géant des puces pour aider à identifier les objets à l’aide de la technologie de reconnaissance d’image. Mais le circuit imprimé sur la glissière derrière lui montrait un autre logo: Xnor.ai.

Peu de gens connaissaient ce nom à l’époque, même dans l’industrie, mais ils le font maintenant. Xnor.ai est la startup basée à Seattle qui a été récemment acquise par Apple pour environ 200 millions de dollars, comme l’a rapporté . la semaine dernière.

Son inclusion dans la présentation du PDG d’Arm a illustré l’attention croissante pour Xnor.ai à l’époque, alimentée par la fascination croissante de l’industrie pour l’intelligence artificielle sur «le bord», dans les petites caméras, capteurs et de nombreux autres types d’appareils proliférant autour du monde.

«Vous devez pousser l’intelligence à l’extrême», a expliqué Alexei Andreev, co-fondateur et directeur général d’Autotech Ventures, qui était l’un des premiers investisseurs de Xnor.ai. “Vous ne pouvez plus déplacer ni transférer des données vers les centres de données si vous voulez prendre des décisions rapides, si vous ne voulez pas surcharger vos réseaux de données.”

Exclusif: Apple acquiert Xnor.ai, spin-out AI de pointe de AI2 de Paul Allen, pour un prix de 200 millions de dollars

Les capacités de Xnor.ai sont une grande partie de ce qui rend l’acquisition d’Apple de la société si intrigante.

Basée sur une technologie développée à l’Université de Washington et incubée à l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), la startup a rationalisé et simplifié les calculs nécessaires à la reconnaissance d’images et à d’autres composants de l’intelligence artificielle. Les appareils utilisant la technologie de Xnor.ai, par exemple, sont capables d’identifier des objets tels que des personnes, des sacs à dos et des véhicules sans avoir besoin de s’appuyer sur une connexion réseau à un centre de données ou sur l’unité de traitement graphique gourmande en ressources d’un appareil. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser un processeur sur les appareils.

“Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre d’amener toutes les données là où le traitement peut être effectué”, a déclaré Arm’s Segars lors d’un événement distinct. “Vous devez prendre le traitement des données.”

Hessam Bagherinezhad, ingénieur en apprentissage automatique Xnor, ingénieur matériel Saman Nderiparizi et PDG Ali Farhadi présentent une puce qui peut utiliser l’IA à énergie solaire pour détecter les gens. (Photo de fichier . / Alan Boyle)

Andreev et d’autres avec qui nous avons parlé pour cette histoire ont pris soin de dire qu’ils ne savent pas exactement ce qu’Apple prévoit de faire avec la technologie de Xnor.ai.

Avant l’annonce de l’accord, Apple semblait déterminé à garder secret le fait qu’elle ait acquis Xnor.ai, créant une société appelée Xylophone Capital Corp. pour conclure la transaction, selon les déclarations de sociétés du Delaware obtenues par . au cours de la publication l’histoire. Le site Web complet de Xnor.ai a également été mis hors ligne ces dernières semaines, remplacé par une page d’espace réservé à nu.

Mais la nature de la technologie Xnor.ai suggère quelques domaines dans lesquels l’acquisition de Xnor.ai par Apple pourrait entrer en jeu.

Meilleure autonomie de la batterie: La possibilité d’implémenter l’IA sans utiliser de GPU pourrait se traduire par une durée de vie de la batterie plus longue sur les appareils Apple existants tels que l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad et autres, tout en améliorant l’assistant virtuel Siri de l’entreprise.

Plus privé et sécurisé: La possibilité de conserver des images et d’autres données sur l’appareil, sans transfert via une connexion réseau vers le cloud, réduit les risques de fuites ou de piratage de la vie privée.

Outils de développement: Xnor.ai offre une plate-forme aux développeurs pour implémenter l’IA dans leurs applications, en utilisant son approche sur l’appareil. Cela pourrait devenir la base de nouveaux outils de développement Apple.

Nouveaux produits: Outre la mise en œuvre de la technologie Xnor.ai dans ses produits existants, la capacité de conduire l’IA dans des appareils de faible puissance ouvre la possibilité de produits Apple entièrement nouveaux.

Dans un exemple du potentiel de la technologie, Xnor a démontré l’an dernier la capacité de faire fonctionner sa technologie d’IA sur une puce d’IA à énergie solaire qui pourrait fonctionner sans autre alimentation pendant plus de 30 ans. “Pour nous, c’est aussi gros que lorsque quelqu’un a inventé une ampoule”, a déclaré le co-fondateur de Xnor.ai, Ali Farhadi.

La clé de la technologie de pointe de Xnor est une puce qui peut exécuter un logiciel d’intelligence artificielle sur de simples milliwatts de puissance, de sorte qu’une batterie de la taille d’une pièce pourrait théoriquement garder la puce en marche pendant 30 ans. Le système tire parti des technologies sans fil à faible consommation telles que l’IoT à bande étroite et LoRa.

Madrona Venture Group et AI2 ont investi 2,6 millions de dollars dans le financement de démarrage de Xnor.ai en 2017, et Madrona a mené un cycle de financement de série A de 12 millions de dollars en 2018 avec le soutien supplémentaire d’Autotech, de NGP Capital et de Catapult Ventures. Lorsque l’entreprise a été lancée, elle ne comptait que six employés, mais elle est passée à environ 70 personnes.

Apple a fait 20 acquisitions d’intelligence artificielle au cours de la dernière décennie, plus que toute autre entreprise de technologie, et a cherché à se positionner comme un bastion de la confidentialité et de la sécurité des utilisateurs. La société a acquis une autre société spécialisée dans l’IA sur appareil, Silk Labs, en novembre 2018.

En 2016, Apple a acquis Turi, une autre startup de Seattle spécialisée dans l’apprentissage automatique et l’IA, qui a également des racines à l’Université de Washington, et pour un prix similaire, environ 200 millions de dollars. Apple a depuis publié des outils de développement basés sur la plate-forme de Turi et incorporé la technologie de Turi dans ses propres produits.

Cependant, Apple n’était pas la seule entreprise à frapper à la porte de Xnor.ai. Des sources ont déclaré à . la semaine dernière qu’Intel et Amazon avaient eu des discussions formelles avec Xnor.ai au sujet d’une éventuelle acquisition. Le Financial Times a rapporté que Microsoft avait également contacté l’entreprise.

Alan Boyle, Taylor Soper et Kevin Lisota de . ont contribué à ce rapport.