Ce que fait la minuterie 20/30 minutes

Final Fantasy 7 Remake offre au joueur une option entre 20 minutes et une minuterie de 30 minutes. Voici ce que fait chaque option en termes d’histoire. Le Final Fantasy 7 Remake a récemment publié une démo pour les joueurs sur la Playstation 4. La démo se déroule pendant l’intégralité du premier chapitre du jeu et présente de nouvelles mécaniques de combat et montre le monde mécanique de Midgar dans sa splendeur magnifiquement refaite. Le jeu a été révélé à l’origine à l’E3 2015 avec un accueil positif. Cela fait presque cinq ans entre sa révélation et sa date de sortie en avril. Le joueur se frayera un chemin à travers cette jungle industrielle-gym jusqu’au centre du réacteur. Sur le chemin, les joueurs élimineront des membres de la société Shinra, des fantassins aux scorpions mécaniques géants. Des interactions amusantes seront déclenchées entre chaque personnage alors que le groupe auquel appartient le joueur, Avalanche, un groupe chargé de faire exploser le réacteur pour sauver le monde de la cupidité de la société Shinra. Shinra vole le “Mako” du monde, également connu comme l’énergie vitale de la planète. Avalanche est un groupe d’éco-terroristes chargés de sauver la planète de Shinra avant que tout le Mako ne disparaisse pour toujours. Ce guide aidera les joueurs à comprendre les différences entre la sélection de la bombe de 20 minutes ou la bombe de 30 minutes.

L’option entre la sélection de la minuterie pour la bombe est donnée juste avant d’être attaqué par un scorpion géant et robotique. La bombe est conçue pour détruire le réacteur et envoyer un message au monde sur la puissance de l’Avalanche. Ce scorpion est un patron envoyé par la société Shinra pour empêcher Avalanche de détruire leur réacteur. Un combat de boss va se déclencher et Cloud et Barrett doivent travailler ensemble pour le vaincre. Même dans la démo, ce boss n’est pas un jeu d’enfant. Même les joueurs expérimentés devront utiliser un Phoenix Down ou deux dans ce combat. Juste avant ce combat, le joueur a la possibilité de choisir entre une minuterie de 20 ou 30 minutes. Ne vous inquiétez pas cependant, le chronomètre ne commence qu’après le combat du boss. Des différences très mineures mais intéressantes se produisent lors de la sélection de l’une de ces deux options. Voici les différences entre ces deux options

Les 20 minutes contre les 30 minutes dans Final Fantasy 7 Remake

Pour commencer, la sélection de l’une de ces deux options se résume à la préférence du joueur. Le chronomètre ne commence qu’après le combat avec le scorpion, donc les joueurs n’ont pas à s’en soucier. Le chronomètre commence après que le scorpion commence à se détraquer après avoir été vaincu alors qu’un morceau de débris tombe sur la bombe. Barrett réagit de peur alors que le chronomètre de la bombe commence en fonction de ce que le joueur a sélectionné. Cloud et Barrett doivent maintenant sortir précipitamment du réacteur avant l’explosion. La principale différence entre les deux options est que la bombe de 20 minutes laisse au joueur moins de temps pour s’échapper du réacteur que la minuterie de 30 minutes. Il est recommandé de sélectionner le minuteur de 30 minutes pour les joueurs inexpérimentés, car la section suivante demande au joueur de vaincre plusieurs hordes d’ennemis rapidement avant que la bombe ne puisse exploser. Même pour les joueurs qui ont joué à Final Fantasy 7 original, ce système de combat est entièrement différent et cela se produit très tôt dans le jeu, il est donc très possible pour tout type de joueur qui n’a pas beaucoup d’expérience avec le nouveau combat système pour lutter dans cette section. En plus de cela, certains ennemis comme le Sweeper ont leur propre faiblesse (la faiblesse est Thunder). L’utilisation du tonnerre permettra de vaincre ces ennemis plus rapidement et de s’échapper à la hâte.

Le joueur doit revenir en arrière vers la sortie avant la fin du temps imparti. Bien que si le joueur recherche un défi, le fait de régler la bombe à 20 minutes peut ajouter une couche supplémentaire de suspense à la situation. La minuterie apparaît au-dessus de l’écran et affiche chaque seconde en cliquant avant l’explosion. De plus, il est important de mentionner que la minuterie ne continuera pas à cliquer pendant les cinématiques. Une cinématique jouera où Jessie est presque écrasée par la chute de tuyaux. Cloud passera ensuite en mode sauvetage pour soulever les débris sur elle. Pendant ce temps, l’horloge restera figée jusqu’à ce que le joueur ait à nouveau le contrôle sur Cloud. Un autre petit détail intéressant vient de Barrett alors que le joueur sélectionne la minuterie. Si le joueur sélectionne 20 minutes, Barrett se moquera de Cloud, l’appelant arrogant pour avoir besoin de si peu de temps. Si le joueur sélectionne la minuterie de 30 minutes, Barrett se moquera à nouveau de Cloud, cette fois en se moquant du fait qu’il lui faudra si longtemps pour s’échapper. Quoi qu’il en soit, Cloud n’est pas à l’abri du barrage d’insultes de Barrett.

Hormis cela, rien d’autre ne change vraiment en termes d’évasion d’Avalanche. Les mêmes ennemis et menaces apparaissent pour arrêter l’évasion. Il faut en moyenne 10 à 15 minutes aux joueurs pour s’échapper. Bien que tel que mentionné, si le joueur a du mal à terminer cette section, il doit choisir le chronomètre de 30 minutes. Un autre point important à mentionner est que si le joueur meurt au combat, il devra redémarrer toute cette section. Le remake de Final Fantasy 7 fournit également un contexte supplémentaire au jeu, compte tenu de ses plans pour plonger dans la relation entre Cloud et l’antagoniste, la relation de Sephiroth. Ce nouveau contenu d’histoire a des fans déchirés, car le nouveau contenu peut diminuer l’importance de l’ancienne histoire, mais certains autres fans sont ravis de voir quel nouveau contenu Square Enix a pour ses consommateurs. Le jeu est également prévu pour une sortie multi-jeux, car la première partie de Final Fantasy 7 Remake sortira en avril et ne se terminera qu’après la section Midgar du jeu. Le prochain jeu semble présenter le reste du monde ouvert. On ne sait pas actuellement combien de parties le remake de Final Fantasy 7 sera, mais le jeu semble être plein de contenu pour retenir même les fans de Final Fantasy les plus hardcore.

Final Fantasy 7 Remake sortira le 10 avril 2020.

