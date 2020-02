Ce que Lauren Graham a fait depuis Gilmore Girls

L’actrice Lauren Graham a joué le rôle de Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls pour les sept saisons de sa course initiale, et est ensuite revenue pour la série revival de Netflix, mais qu’a-t-elle fait d’autre depuis la fin de la série? Graham et Alexis Bledel étaient les deux leaders de Gilmore Girls, et le premier en particulier a été la clé de son succès, étant donné la difficulté d’imaginer quelqu’un d’autre dans le rôle de Lorelai.

Graham était un match parfait pour le dialogue rapide d’Amy Sherman-Palladino, bien que son rôle dans la série n’ait pas laissé une énorme place aux grands projets. Elle est apparue dans quelques films notables pendant que Gilmore Girls était à l’antenne, y compris Bad Santa et Evan Almighty, mais jouer Lorelai était clairement l’objectif. Graham a été productrice sur la saison 7 de Gilmore Girls et a également reçu les nominations aux Golden Globe et SAG pour sa performance, mais où cela l’a-t-elle menée?

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Gilmore Girls: qui est le père du bébé de Rory?

Après la fin de Gilmore Girls en 2007, Graham est apparue dans quelques films, y compris un rôle de voix dans Cloudy with a Chance of Meatballs, mais son prochain grand concert est venu avec 2010’s Parenthood. Graham a joué le rôle de Sarah Braverman dans plus de 100 épisodes de la série à succès ABC. Comme avec Gilmore Girls, le rôle principal de Graham dans Parenthood l’a occupée pendant la majeure partie de sa course. Elle a cependant trouvé du temps pour des apparitions dans It’s Kind of a Funny Story et The Odd Couple, mais la parentalité était son objectif jusqu’à sa fin en 2015. Après cela, c’était de retour à Stars Hollow pour Gilmore Girls de Netflix: A Year in the Life, avec la mini-série en 4 parties un grand succès pour le service de streaming.

Le travail à l’écran de Graham a été relativement lent depuis la fin de la renaissance de Gilmore Girls sur Netflix. En 2017, elle a joué un rôle récurrent dans Curb Your Enthusiasm et a fait partie de la distribution vocale de la série animée Vampirina, mais pas beaucoup d’autre. Cependant, elle a également passé une partie de la décennie à écrire deux livres, qui ont tous deux frappé la liste des best-sellers du New York Times, et à travailler sur un scénario pour une adaptation de The Royal We. Cela n’a pas été énorme pour les fans de Graham, mais cela change.

Lauren Graham a débuté 2020 en apparaissant dans l’épisode pilote de Zoey’s Extraordinary Playlist de NBC, qui met en vedette Jane Levy dans le rôle-titre. Là, Graham joue le patron de Zoey à la firme de technologie SPRQ Point; on s’attend à ce que le rôle de Graham soit récurrent, donc plus d’apparitions peuvent être attendues d’elle. Encore plus grande nouvelle, Lauren Graham a fait partie de la série Mighty Ducks de Disney +. Graham incarnera la mère d’un fils qui est coupé de l’équipe des Mighty Ducks, et elle démarre donc et coache une nouvelle tenue à la place. En supposant que c’est un succès pour Disney, cela pourrait être l’un des plus grands succès de Graham depuis Gilmore Girls terminé.

Suivant: Le plan original de Luke Danes de Gilmore Girls aurait été bien pire

La mort finale d’Iron Man était encore pire pour Spider-Man que vous ne le pensiez