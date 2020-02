Ce que le cauchemar de Tamika a révélé à propos du buveur de larmes

Le cauchemar de Tamika dans l’épisode 5, “Tear-Drinker”, de Stephen King’s L’étranger sur HBO offre un indice important sur les motivations du buveur de larmes.

L’épisode de The Outsider de la semaine dernière a continué à offrir plus d’indices sur les meurtres d’enfants mystérieux. Alors que Ralph (Ben Mendelsohn) refuse de croire que quelque chose de surnaturel pourrait se passer, Holly (Cynthia Erivo) est convaincue que quelque chose de plus sinistre se produit. Alors que Holly approfondit la légende d’El Cuco, le métamorphe qui se nourrit du chagrin des gens, elle commence à rassembler les éléments de ce à quoi ils ont affaire. Ce faisant, elle en vient à penser que cet être surnaturel est le «buveur de larmes».

Pendant que l’enquête se poursuit, Tamika (Hettienne Park), une policière qui travaille au poste avec Ralph, fait un rêve dans lequel le buveur de larmes emmène son nouveau-né. Quand elle se réveille, elle découvre que le berceau est vide, mais est soulagée de trouver le bébé avec papa sur le porche. Bien que, jusqu’à présent, l’histoire de Tamika n’ait été qu’un complot, son cauchemar indique probablement son implication supplémentaire dans l’histoire.

The Outsider: Le cauchemar de Tamika expliqué

Ce qui est intéressant dans le rêve de Tamika, c’est qu’il se démarque de ce qui se passe avec le reste des personnages. Après avoir reçu une balle dans la jambe lors du tournage qui a tué Terry Maitland, l’un des nombreux personnages tués lors de la première, elle donne naissance à son bébé et tout semble bien se passer de son côté. Le fait que The Outsider lui soit maintenant apparu dans un rêve pourrait préfigurer des choses peut-être horribles à venir. La “buveuse de larmes” est-elle après son bébé? Ou est-ce que Tamika fait seulement des cauchemars parce que son collègue, Jack, agit bizarrement? Quoi qu’il en soit, quelque chose de sinistre se passe et la scène sert à créer des tensions dans cette combustion lente d’un épisode.

Ce que l’outsider dit sur le chagrin et le buveur de larmes

Plus tard dans l’épisode, le buveur de larmes apparaît à Jeannie Anderson. Cela lui dit la même chose que la fille de Maitland: son mari devrait arrêter l’enquête, sinon ils mourront tous les deux. La question ici est, si The Outsider veut vraiment arrêter l’enquête, pourquoi ne pas simplement tuer Ralph Anderson et en finir avec ça? Le buveur de larmes, après tout, semble se nourrir de chagrin, et Ralph et Jeannie en sont remplis par la mort de leur fils.

Il se peut que le buveur de larmes s’attarde autour de la famille des enfants qu’il tue pour se nourrir d’un certain type de deuil. Le chagrin de Ralph et Jeannie est plus ancien, et ils s’y sont tous deux habitués. La tristesse qu’ils ressentent fait désormais partie de leur vie et ils la gèrent à leur manière. Cela peut compliquer la tâche du buveur de larmes. En fait, bien que L’étranger a des moments horribles classiques, comme le rêve de Tamika, c’est le chagrin de Ralph et Jeannie qui porte la série. Leur lutte est vraiment déchirante.

