ce que le low cost de Vodafone offre à ses nouveaux clients

L’opérateur virtuel de Vodafone, I have Mobile, vous permet d’activer trois promotions avec minutes, SMS et Giga de trafic de données. Les tarifs disponibles sont:offre que j’ai. 5,99 €, leoffre que j’ai. 8,99€ et lJ’ai une offre. 12,99 €.

Passez à ho Mobile: voici les promotions Vodafone low cost!

Les offres de l’opérateur ho Mobile peuvent être activées par tous les nouveaux clients, en fonction de l’opérateur auprès duquel ils effectuent la portabilité du numéro, cependant, le faible coût de Vodafone leur permet de demander un tarif spécifique.

L ‘offre que j’ai. 5,99 €en fait, il ne peut être activé que par les clients qui transfèrent le numéro depuis Iliad, Fastweb, CoopVoce et d’autres opérateurs virtuels, qui peuvent utiliser le contenu suivant chaque mois: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimité vers tous les numéros, 70 Go de trafic de données en 4G Basic. Les clients en question peuvent obtenir l’offre en payant un coût initial de seulement 6,99 euros.

LJ’ai une offre. 8,99 € il est plutôt destiné aux clients Kena Mobile et Daily Telecom, mais les clients qui souhaitent demander un nouveau numéro peuvent également l’activer. Dans ce cas, ho Mobile vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimité vers tous les numéros, 50 Go de trafic de données en 4G Basic.

L ‘offre que j’ai. 12,99 €Enfin, il est dédié aux clients de Vodafone, Tim, Wind et Tre, qui peuvent obtenir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimité vers tous les numéros et 50 Go de trafic de données en 4G Basic. Il est bon de préciser que les clients Vodafone qui souhaitent activer la promotion ho Mobile ne peuvent l’obtenir qu’en payant des frais d’activation plus élevés.