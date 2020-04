Ce que le plan de relance pourrait signifier pour votre startup ou petite entreprise – .

La loi sur les aides, les secours et la sécurité économique (Cores) sur les coronavirus récemment approuvée comprend des mesures importantes pour aider les entreprises de moins de 500 employés au moment où elles en ont le plus besoin. Mais il peut être déroutant de savoir comment demander des prêts et des subventions, et si le plan de relance du gouvernement fédéral peut ou non aider votre démarrage ou votre petite entreprise.

C’est pourquoi nous avons réuni des experts de la communauté de Seattle pour une édition virtuelle spéciale de la série de haut-parleurs Playbook de ., conçue pour les entrepreneurs et les chefs d’entreprise.

Dans une table ronde virtuelle que nous avons accueillie vendredi, quatre panélistes ont répondu aux questions sur l’allégement financier accordé par le biais de la loi CARES, comment demander le programme et si le programme de protection des chèques de paie – une mesure de la loi qui accorde des prêts remboursables par le biais de la Small Business Administration – convient à votre entreprise.

Les panélistes étaient:

• David Nilssen, cofondateur et PDG de Guidant Financial

• Liz Pearce, cofondatrice et PDG de Fresh Chalk

• Josh Williams, directeur bancaire et sponsor de la banque de Seattle

• Président de l’équipe de fiscalité de Lane Powell et commanditaire Lewis M. Horowitz

Le co-fondateur de ., John Cook, a modéré la discussion, que vous pouvez regarder ci-dessus.

