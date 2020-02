Ce que les oreilles costumées de Robert Pattinson révèlent à propos du film

Des photos de fuites ont révélé la conception complète de la combinaison de Robert Pattinson de l’année prochaine Le Batman, et le style des oreilles du costume pourrait donner aux fans quelques indices sur le film. Le réalisateur Matt Reeves a récemment partagé un teaser de Pattinson dans le nouveau costume de Batman, mais la vidéo était sombre et se concentrait principalement sur la poitrine et le capot. Des photos du tournage de Glasgow du film ont mis en lumière le costume complet, y compris une paire d’oreilles très pointues.

Bien que les oreilles des costumes de Batman soient généralement un détail négligé, leur conception pour The Batman pourrait en dire long sur le film lui-même. Dans les films Batman précédents, les oreilles du capot ont abrité certains des gadgets du croisé capé. Dans la trilogie Dark Knight, par exemple, des dispositifs dans les oreilles ont permis à Bruce Wayne d’écouter à distance les conversations de ses ennemis. Cependant, la conception des nouvelles oreilles Batman de Pattinson semble s’inspirer d’une conception beaucoup plus ancienne.

Matt Reeves a donné une idée de ce à quoi s’attendre de The Batman, y compris le fait que Bruce Wayne de Pattinson sera dans sa deuxième année de lutte contre le crime et travaillera plus en tant que détective que justicier. Cela a du sens avec les photos définies: le Batsuit semble reconstitué, comme s’il était construit et modifié une section à la fois. Le couvre-tête a des surpiqûres visibles, ce qui suggère qu’il – y compris les oreilles – est fabriqué sur mesure. Il semble également moins gourmand en technologie que les autres capots Batman à l’écran. Si tel est le cas, les oreilles pourraient ne pas être capables de communiquer ou d’écouter à longue distance. Du moins, pas dans ce film.

Les oreilles Batsuit sont longues et pointues, mais cette conception n’est pas nécessaire si elles ne contiennent aucun gadget. Autrement dit, à moins qu’ils ne soient plus un signe de tête visuel qu’une partie d’un costume avancé. Après tout, Reeves semble intéressé à explorer les débuts de Batman. Même le titre du film, The Batman, pointe les racines de la bande dessinée du personnage; dans les premiers numéros du Dark Knight, ses ennemis l’appelaient souvent «le Batman». Si Matt Reeves fouille aussi loin dans l’histoire de Batman, il est logique que le Batsuit présente des similitudes avec les premiers costumes.

Dans le tout premier modèle de combinaison de combat, qui remonte à 1939, le capot de Bruce comportait deux oreilles comiquement longues qui étaient pointues. Ils étaient une traduction plus littérale du thème des chauves-souris, et ils sont presque stupides par rapport aux remaniements modernes. Les oreilles du casque de Pattinson semblent être une interprétation plus sobre de ce premier costume, tout comme la combinaison de combat dans Batman de Tim Burton. Ils sont moins exagérés, mais ils se démarquent certainement. Entre la conception des oreilles et l’accent mis sur Batman en tant que détective, Reeves tient sa promesse d’explorer les racines du personnage.

Tandis que Le Batman peut ne pas être explicitement une histoire d’origine, les oreilles de Batsuit indiquent que ce sera Batman à l’ancienne. Gadgetry ne sera pas encore pleinement intégré dans son détective, et son costume modifiable sera à ses débuts. Même si elles ne remplissent pas une fonction pratique, les oreilles placent Pattinson dans une ère Batman distincte. C’est un œil privé de bas niveau, qui n’a pas tout à fait compris son look – quelqu’un qui aurait beaucoup de points communs avec la première version du héros de bande dessinée bien-aimé.

