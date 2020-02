Ce que nous voulons voir dans les écouteurs à venir selon la rumeur

Apple a sorti les AirPods originaux en décembre 2016 aux côtés de l’iPhone 7. La première génération d’AirPods était équipée de microphones dans chaque oreillette et fonctionnait sur un SoC Apple W1 qui optimisait l’utilisation de la batterie, accordant à l’appareil une autonomie de 5 heures. L’AirPods Pro, sorti en octobre de l’année dernière, présente un ajustement personnalisable, une suppression du bruit et une construction résistante à l’eau. Les Airpods ont toujours été un appareil intra-auriculaire, bien que le modèle X Generation puisse être un ensemble d’écouteurs intra-auriculaires, ce qui serait une première pour la gamme.

Le rapport Digitimes a publié un nom de produit comme AirPod Pro Lite et rien d’autre, ce qui signifie que le modèle qu’ils mentionnent pourrait être le même divulgué par Target. Bien que cette fuite liste l’article à un prix supérieur à la fois à l’AirPod de deuxième génération et à l’AirPod Pro, qui coûtent respectivement 159 $ et 249 $.

À quoi s’attendre des nouveaux AirPods Pro ou Pro Lite

AirPods X Generation et AirPods Pro Lite sonnent tous deux comme des noms de développement pour un nouveau modèle. Bien que le premier correspond au schéma de dénomination avec les autres produits d’Apple. Le prix plus élevé a également plus de sens que la prochaine version est un tout nouveau modèle, par opposition à une version moins chère des AirPods Pro. L’écart de prix de 100 $ entre les deux modèles AirPods laisse peu de place à un troisième modèle. Les principaux avantages des AirPods Pro sont la résistance à l’eau et la suppression active du bruit, selon le site Web d’Apple.

Étant donné que l’AirPods Pro est sorti récemment, il est peu probable que le prochain modèle soit un successeur direct. Au lieu de cela, le modèle Generation X est probablement les écouteurs supra-auriculaires qui manquaient à la gamme depuis le lancement du produit. Un ensemble d’écouteurs de studio serait un ajout bienvenu et aurait plus de sens compte tenu du prix indiqué. Cependant, pour en valoir la peine, les écouteurs devraient faire tout ce que les écouteurs peuvent faire, en plus d’avoir la qualité studio.

