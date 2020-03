Ce que Satya Nadella dit aux employés de Microsoft sur l’épidémie de COVID-19 – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de la conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle en mai 2019 (. Photo / Kevin Lisota)

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a remercié les employés pour leur travail acharné et a déclaré que la société avait un rôle clé à jouer au milieu de la pandémie de COVID-19 dans un e-mail envoyé à toute l’entreprise samedi.

L’e-mail, également publié sur LinkedIn, décrit la crise actuelle comme un «territoire inexploré».

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

“Beaucoup est inconnu, et je sais à quel point cela est troublant et incertain”, a écrit Nadella. «Comme beaucoup d’entre vous, il y a eu des moments au cours des dernières semaines où cela m’a semblé écrasant et englobant. Je m’inquiète pour la santé et la sécurité de ma famille, de mes collègues et de mes amis. Ma femme et moi nous inquiétons pour ses parents vieillissants, qui sont loin de nous en Inde. Je vois la lutte dans notre communauté locale et dans le monde entier, les rues vides et les restaurants, et je me demande quand notre tissu social sera restauré. »

Nadella a cité plusieurs exemples de produits Microsoft utilisés pendant la crise, tels que son application de chat Teams, le tracker Bing COVID-19 et le Healthcare Bot du CDC. Il a vérifié les noms des autres entreprises de la région de Seattle, notamment Adaptive Biotechnologies et Icertis.

Nadella a qualifié le logiciel «d’outil le plus malléable jamais créé» et a déclaré qu’il «a un rôle énorme à jouer dans toutes les industries et dans le monde».

Mémo interne: Jeff Bezos dit aux employés d’Amazon qu’il est «entièrement concentré» sur la crise du COVID-19

«Notre rôle unique en tant que fournisseur de plate-forme et d’outils nous permet de relier les points, de réunir un écosystème de partenaires et de permettre aux organisations de toutes tailles de créer la capacité numérique requise pour relever ces défis», a-t-il écrit.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a également envoyé une lettre aux employés samedi. Bezos a remercié les employés et a donné une perspective sombre pour le proche avenir.

«Partout dans le monde, les gens ressentent les effets économiques de cette crise, et je suis triste de vous dire que je prédis que les choses vont empirer avant de s’améliorer», a écrit Bezos.

Le stock de Microsoft a baissé de plus de 25% ce mois-ci. Une enquête de RBC a montré que les entreprises Microsoft telles qu’Azure, Skype Entreprise et Microsoft Teams pouvaient aider l’entreprise à surmonter l’impact de COVID-19. Microsoft a déclaré jeudi que son logiciel Teams avait vu son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens augmenter de plus de 37% au cours de la semaine dernière, passant de 32 millions à 44 millions d’utilisateurs dans le monde.

La société a déclaré en février qu’elle ne disposerait pas des prévisions de revenus pour son segment d’activité «Plus d’informatique personnelle», qui comprend Windows, en raison de l’épidémie.

Microsoft a été l’une des premières entreprises à demander aux employés de travailler à domicile alors que la maladie COVID-19 a commencé à se propager dans la région de Seattle. Deux employés ont été testés positifs le 6 mars. L’entreprise emploie près de 54 000 personnes dans la région de Seattle, la plupart au siège social de Redmond, Washington.

Microsoft a fermé ses magasins de détail plus tôt cette semaine. Il a également déplacé son événement développeur Build à Seattle vers un événement en ligne uniquement.