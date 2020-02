Ce que sept des neuf nouveaux rangers signifient pour Picard

Qui sont Star Trek: Picard‘est Fenris Rangers, et pourquoi sont-ils de mauvaises nouvelles pour la Fédération? Alors que la première saison de Star Trek: Picard touche à mi-chemin, la dernière série Star Trek trouve l’aventure spatiale crépusculaire de Jean-Luc en plein essor, alors que son équipage de mercenaires, d’espions et de nonnes guerrières se rapproche de son objectif de trouver Soji, un des filles jumelles synthétiques de Data. Dans “Absolute Candor”, Picard retourne à Vashti, un endroit où il a aidé à relocaliser les Romuliens pendant l’évacuation et a établi des liens avec les habitants. À son retour, l’ancien amiral de Starfleet est informé que la situation a changé et Vashti n’est plus aussi accueillant qu’autrefois. Picard répond en affirmant que Vashti est sur le territoire des Fenris Rangers et devrait donc aller bien, mais le capitaine Rios révèle que les Rangers n’ont plus les ressources nécessaires pour opérer efficacement contre les criminels.

Les avertissements inquiétants de l’équipage se produisent lorsque La Sirena est attaquée par un oiseau de proie volé, mais les bons gars sont aidés par une mystérieuse nouvelle arrivée, qui est finalement téléportée à bord par Rios et révélée être autre que Seven of Nine, avec Jeri Ryan reprenant son rôle de Star Trek: Voyager. Sept prétend avoir travaillé avec les Fenris Rangers mentionnés précédemment au cours des dernières années, et son emploi en dit long sur le paysage politique actuel de Star Trek: Picard.

D’après ce qui a été révélé jusqu’à présent, il semble que les Fenris Rangers aient été formés en réponse à la décision de Starfleet d’arrêter l’évacuation romulienne, dans le but de maintenir la paix dans une galaxie en pleine mutation. Sept prétend qu’elle et quelques autres basés sur Fenris ont décidé de commencer à aider ceux que la Fédération a laissés derrière, et cela semble marquer l’origine des Fenris Rangers. Comme Jean-Luc les décrit, les Rangers sont des justiciers non sanctionnés par aucun gouvernement officiel, mais il reconnaît également leur véritable désir de secourir ceux qui en ont besoin. Malheureusement, les Fenris Rangers ont connu des moments de plus en plus difficiles, probablement en raison d’un manque de soutien de la Fédération, et ont très peu d’argent pour continuer leur travail – à tel point que Seven of Nine s’en sert comme excuse pour voler deux phaseurs de La Sirena. Il est révélé que non seulement les Rangers ont patrouillé une fois Vashti pour protéger la colonie des hors-la-loi, mais ils ont également aidé la planète à installer un système de défense de base.

Malheureusement, tout comme l’existence de Batman est un acte d’accusation accablant du système de justice pénale de Gotham City, la formation des Fenris Rangers témoigne d’une Fédération de plus en plus grinçante. Premièrement, il devient clair que l’opinion ouverte de Picard selon laquelle Starfleet a abandonné leurs principes lorsqu’ils ont cessé l’évacuation romulienne est en fait plus courante que ce qui avait été suggéré au départ. Dans Star Trek: les premiers épisodes de Picard, l’entretien de Jean-Luc sur l’accident de voiture le dépeint comme une relique croustillante avec des idéaux trop optimistes sur la paix et l’harmonie entre les races historiquement en guerre, mais les Fenris Rangers prouvent que l’ancien capitaine d’Enterprise a des alliés partageant les mêmes idées. Par conséquent, c’est d’autant plus étrange que Picard châtie Seven of Nine pour avoir pris la loi en main, alors qu’elle partage clairement ses réserves sur la moralité en ruine de Starfleet.

Il est également préoccupant de constater que la Fédération a non seulement cessé d’évacuer les Romuliens, mais semble maintenant se contenter de permettre aux colonies telles que Vashti de tomber dans l’anarchie, où les criminels peuvent réquisitionner les navires de guerre Klingon et attaquer librement les navires civils sans crainte de punition. Il est difficile d’imaginer que de tels actes reviendraient au temps du capitaine Kirk. Star Trek: Picard a clairement indiqué que Starfleet n’était plus digne de confiance et semblait avoir été compromis, ce qui a pu avoir un impact direct sur la décision de la Fédération d’autoriser les planètes qu’elles ont peuplées à sombrer dans le chaos. Alternativement, ce sont peut-être les normes glissantes de la Fédération qui ont permis à la corruption de s’infiltrer.

Cette fédération de plus en plus conflictuelle pourrait mener directement à la saison 3 de Star Trek: Discovery. Dans un avenir lointain, le pouvoir et l’influence de la Fédération ont été considérablement réduits, avec seulement quelques États membres restants. Il est possible que les événements actuels de Star Trek: Picard montrent les premières étapes de ce déclin, les Fenris Rangers fournissant la première étincelle de désillusion avec la Fédération, qui pourrait éventuellement se transformer en un exode complet.

Star Trek: Picard continue avec “The Impossible Box” le 27 février sur CBS All Access & Amazon Prime Video le lendemain.

