Ce qui arrive à chaque personnage

Voici ce qui se passe à la fin de BoJack Horseman saison 6, et avec elle la conclusion de toute la série, et ce que tout cela signifie. BoJack Horseman est un incontournable de Netflix Originals depuis son lancement en 2014, et le fait que cela ne prenne fin que lorsque de nombreuses autres séries ont été annulées auparavant le rend d’autant plus remarquable. Créée par Raphael Bob-Waksberg, la série a passé six saisons à suivre la vie souvent douloureuse de son cheval titulaire (joué par Will Arnett) et de ses amis.

Les fans savaient que BoJack Horseman se terminait avant la saison 6, après que Netflix ait décidé d’annuler la série. Cependant, le service de streaming a au moins donné aux scénaristes de l’émission suffisamment de temps pour planifier correctement une fin. Après le début de la première partie de la saison 6 en octobre 2019, les huit derniers épisodes de BoJack Horseman sont sortis le 31 janvier 2020.

La fin de BoJack Horseman n’est pas seulement la conclusion de son histoire, mais pour autant d’arcs de personnages que Bob-Waksberg, Lisa Hanawalt et le reste de l’équipe ont développé au cours des six saisons. Bien qu’il y ait un certain nombre de complots différents à jongler là-bas, les goûts de Diane Nguyen, M. Peanutbutter, la princesse Carolyn et Todd Chavez obtiennent tous des envois appropriés. Voici la fin de BoJack Horseman expliquée.

Ce qui se passe dans la fin de BoJack Horseman

L’ensemble de la moitié arrière de la saison 6 de BoJack Horseman joue comme une longue construction vers sa fin, avec les moments les plus cruciaux à la fin de l’épisode 14 (où BoJack s’enivre et se défonce et trébuche dans la piscine de son ancienne maison), puis en jouant à travers les épisodes 15 et 16. L’épisode 15 traite de BoJack dans ce qui est essentiellement son propre purgatoire personnel, entouré de sa famille et de ses amis comme Sarah Lynn, Herb Kazzaz et sa mère Beatrice, alors qu’ils évoluent chacun dans l’au-delà. Alors que la fin de l’épisode taquine que BoJack lui-même pourrait mourir, l’épisode 16 révèle rapidement qu’il est toujours en vie. Au lieu d’une condamnation à mort, il obtient une peine de prison, mais sort le jour de sa libération pour le mariage de la princesse Carolyn.

Cela permet à la finale de la série de BoJack Horseman d’être une affaire relativement silencieuse et non montrée. Cela est centré sur les relations fondamentales de la série, car BoJack interagit avec chacun des personnages principaux, partageant des moments sincères avec chacun d’eux. Bien qu’il puisse encore en voir certains, cela ressemble aussi à un au revoir à bien des égards alors qu’il regarde des feux d’artifice avec Todd, danse avec PC et parle sur le toit avec Diane. Il n’y a pas de tragédie de dernière minute, les seuls feux d’artifice ici sont ceux dans le ciel; à la place, BoJack passe un jour de plus avec ses amis, puis continue sa vie.

Pourquoi BoJack ne meurt pas dans la piscine, mais peut vivre

On a longtemps l’impression que BoJack Horseman finirait non seulement avec le personnage mourant, mais avec lui mourant tout particulièrement dans sa piscine. Cela a certainement été théorisé par de nombreux fans et fait allusion au générique d’ouverture, qui montre BoJack immergé dans ce même plan d’eau. En fin de compte, BoJack Horseman obtient son gâteau et le mange en tuant apparemment le cheval dans la piscine, nous montrant ce qui semble être le point après sa mort, mais en le ramenant ensuite pour la finale (bien qu’il ne soit jamais mort , il s’en rapproche extrêmement).

En regardant le générique d’ouverture, cependant, et bien qu’il soit facile de voir les indices de la mort, il est également facile de voir les indices de la vie: BoJack est immergé dans la piscine, avant que ses amis (Diane et M. Peanutbutter) comparaissent devant lui, puis le coup final n’est pas lui en train de se noyer, mais de flotter au sommet de la piscine, bel et bien vivant. Cela suggère qu’en fait, Raphael Bob-Waksberg prévoyait toujours de laisser BoJack vivre, plutôt que d’incorporer une fin plus négative. Et cela a également du sens (que ce soit toujours le plan ou non): BoJack est une émission qui parle fort de choses comme la dépression et la toxicomanie, et signifie beaucoup pour les téléspectateurs qui pourraient être déprimés et / ou toxicomanes. Que dit-il de la capacité de changer soi-même, de trouver de la lumière dans l’obscurité, si après tout ce qu’il a traversé BoJack Horseman finit par mourir à cause d’une cintreuse? Au lieu de cela, la fin de BoJack Horseman est bien plus affirmative: la vie peut être difficile, il y aura des obstacles, mais vous pouvez y passer.

Dans le même temps, cependant, ce message est également associé à l’un des calculs. C’est quelque chose auquel BoJack a été confronté tout au long de la saison 6, car son passé l’a rattrapé (et se reflète également dans le générique d’ouverture remanié de la saison 6). Il se répand dans des interviews explosives et le scandale de Hollywoo, alors que nous revisitons les pires actions de BoJack. Le public, autant que BoJack lui-même, est obligé de faire face aux nombreuses choses horribles que le protagoniste a faites, surtout quand il s’agit d’abuser de son pouvoir sur les femmes dans sa vie. En ce sens, BoJack se noie après une nuit d’alcool et de pilules serait presque trop facile; ce serait tragique pour lui. En l’envoyant plutôt en prison, BoJack doit en fait faire face aux conséquences de ce qu’il a fait et de toutes les personnes qu’il a blessées. À la lumière de #MeToo, alors que si peu doivent encore faire face à de réelles ramifications, cela devient une autre déclaration beaucoup plus puissante que de simplement tuer BoJack.

Pourquoi BoJack se termine avec lui et Diane sur le toit (et ce que signifie leur conversation)

En rentrant chez lui, le message principal expliquant pourquoi BoJack n’a pas été tué est sa conversation avec Diane, qui clôt la finale et, en tant que telle, le spectacle. Il est très révélateur que, malgré la série qui sépare la paire pendant une grande partie de la saison dernière (et pas mal avant, vraiment), les derniers moments de BoJack Horseman se résument à lui et à Diane – la série la plus importante de toutes ses relations. . La relation du couple a longtemps été difficile, mais aussi la plus vraie: ils se sont soutenus, se sont détournés l’un de l’autre, mais en fin de compte se connaissent mieux que quiconque. La connexion entre eux est plus profonde que tous les enchevêtrements romantiques de la série, ce qui rend les derniers moments encore meilleurs (et plus difficiles).

Avec BoJack et Diane, nous apprenons qu’elle a épousé Guy et qu’elle déménage à Houston. Bien que non-dit, l’implication est tout à fait claire que c’est peut-être la dernière fois que les deux se voient. Vous pouvez le ressentir dans les regards maladroits et mélanger à mesure que la série se termine; BoJack et Diane ne sont peut-être pas en couple, mais c’est comme s’ils se séparaient. En même temps, cependant, cela peut être teinté de tristesse mais ce n’est pas triste. Ils savent tous les deux qu’ils doivent lâcher l’autre; Diane a eu ses propres combats contre la dépression, et doit être libre de les affronter, et a potentiellement un coup de chance au vrai bonheur. Comme merveilleusement animé dans la saison 6, épisode 10, une grande partie de cela vient de Hollywoo et de ses proches; Houston, comme Chicago, est une chance pour elle de prendre un nouveau départ avec une personne qui l’aime et qui prendra soin d’elle comme elle a toujours dû prendre soin d’elle et être là pour les autres.

Pour BoJack, il sait qu’il doit cesser de blesser ceux qui l’entourent et de les utiliser comme une béquille, qui a atteint son point culminant quand il a quitté la messagerie vocale de Diane avant sa “mort”, elle pensant qu’il était mort pendant des heures. Cela pourrait être une fin pour BoJack Horseman, mais la conversation entre Diane et BoJack parle de laisser aller le passé et de se diriger vers un avenir meilleur.

La princesse Carolyn épouse Judah et lance une nouvelle carrière

Une autre figure majeure de la vie de BoJack Horseman est la princesse Carolyn, son amie et ancienne manager et amante. Comme Diane, la leur est l’une des relations les plus gratifiantes de la série, et elle obtient également un gain clé avec leur danse au mariage. Ce qui frappe à la maison n’est pas seulement ce qu’ils signifient les uns pour les autres, mais aussi la façon dont la princesse Carolyn a surmonté tout, prouvant qu’elle peut tout avoir. Elle a un enfant, elle a maintenant un mari, mais en plus de cela, elle a une nouvelle carrière prometteuse devant elle alors qu’elle crée une société de production pour se concentrer sur les films dirigés par des femmes.

Être marié à Judah et travailler avec Juda semble être la fin parfaite pour la princesse Carolyn: l’un des principaux thèmes de son histoire est qu’elle a été mariée à son travail et donc incapable de fonder une famille. Maintenant, elle est littéralement mariée à son travail et en a également fait sa famille. La relation avec Judah est surprenante lorsqu’elle apparaît pour la première fois dans BoJack Horseman saison 6, mais elle est vraiment appropriée pour le voyage de la princesse Carolyn.

Qu’arrive-t-il à Todd et Mr Peanutbutter dans la finale de BoJack Horseman

Todd et M. Peanutbutter n’ont pas autant à faire dans la fin de BoJack Horseman que Diane et la princesse Carolyn, mais cela indique plus où l’histoire les a emmenés que d’être de moindre importance. Les deux ont des moments clés avec BoJack: M. Peanutbutter le récupère de prison; Todd regarde le feu d’artifice arrêter ses épaules sur la plage. Nous avons déjà vu ce que la paire va faire; Todd a son service de garderie qu’il dirige dans le bâtiment de la princesse Carolyn et s’installe avec Maude. M. Peanutbutter a son restaurant, avec des susans paresseux, de petites assiettes et des photos de son visage au menu. Pickles est parti avec Joey Pogo, mais M. Peanutbutter semble d’accord avec où en est sa vie, renvoyant même ce qu’il pense être le “D” à Hollywoo, ou plutôt maintenant Hollywoob.

Le sens donné par ces scènes est qu’elles resteront dans la vie de BoJack. M. Peanutbutter le fera certainement, que BoJack le veuille ou non. Comme avec PC et Diane, BoJack Horseman donne à ces personnages des fins heureuses qui conviennent aux voyages qu’ils ont effectués, mais n’ont pas besoin d’être bien emballés. Leur vie continuera simplement, mais ils, comme le cheval titulaire, semblent pour la plupart bien, ou du moins font de leur mieux.

Que contenait la lettre de Hollyhock à BoJack?

S’il y a un négatif à la façon dont BoJack Horseman se termine, c’est dans la relation entre BoJack et sa sœur Hollyhock, et le manque de résolution pour la paire. Alors que BoJack commence la saison 6, partie 2, enseignant à l’Université Wesleyan, où Hollyhock assiste, elle fait de son mieux pour l’éviter après avoir appris ce qui s’est passé avec Penny et ses amis lors de leur soirée de bal dans la saison BoJack Horseman 2. Hollyhock ferme naturellement BoJack dehors, et il n’est jamais en mesure de trouver un moyen de rentrer. Il lui laisse d’innombrables messages après son retour à Hollywoo, mais n’entend rien avant d’avoir reçu une lettre d’elle. Quand il l’ouvre enfin, le contenu plus clair le brise, l’envoyant dans une dernière spirale descendante, mais nous n’arrivons jamais à voir ce que c’était.

Hollyhock n’apparaît plus dans BoJack Horseman, et alors qu’elle est probablement encore à l’université, nous ne savons pas si les choses seront jamais résolues entre elle et BoJack. On peut donc supposer que sa lettre en disait autant; tracer une ligne sous leur relation, expliquer ce qu’elle savait de ses actions et qu’elle ne voulait plus faire partie de sa vie. Du côté de BoJack, si c’est le cas, alors il respecte au moins les souhaits de Hollyhock, un autre exemple de lui laissant les gens partir pour ne plus leur causer de douleur, mais il aurait été agréable d’avoir vu plus de leur jeu de fin sortir ensemble.

La signification de la chanson dans la fin de BoJack Horseman

Alors que BoJack Horseman touche à sa fin, le spectacle se joue avec la chanson de Catherine Feeny «Mr. Blue », qui devient une pierre angulaire poignante de sa relation avec Diane et de notre relation avec le spectacle. La chanson parle d’une relation tumultueuse mais aimante, quand ils se soucient les uns des autres, mais c’est finalement malsain. Les paroles, telles que «Je dois y aller maintenant», font référence au déménagement de Diane au Texas, laissant BoJack et Hollywoo derrière. Cela confirme à quel point une décision est importante pour sa propre santé et son bonheur.

Dans le même temps, les paroles se réfèrent également au propre avenir de BoJack et à la façon dont nous devons le laisser derrière, mais nous pouvons maintenant enfin savoir qu’il ira bien. “M. Blue, ne tenez pas votre tête si bas que vous ne pouvez pas voir le ciel / M. Blue, il n’y a pas si longtemps que vous voliez haut.” Ces lignes donnent l’impression d’avoir été écrites pour BoJack, surtout en ce moment. Il a peut-être fait des choses terribles, il peut être en prison, il peut dire au revoir à des personnes proches de lui. Mais il peut toujours lever les yeux et voir ce ciel, voir demain, et savoir qu’il peut et qu’il veut être mieux, qu’il a mis le travail, face à ses actions, et peut vraiment changer.

La fin de BoJack Horseman est un message d’espoir

Étant donné la prédilection de la série pour empiler la misère sur son équidé éponyme, il n’aurait pas été trop surprenant qu’il s’éteigne sur une note basse, que ce soit la mort de BoJack ou simplement en l’envoyant dans une spirale qui confirme qu’il ne peut pas et / ou ne changera pas. Mais ce n’est pas le genre de spectacle que BoJack Horseman est, et sa fin est d’autant plus profonde qu’elle se détourne de ce qui pourrait être des décisions faciles.

La fin de BoJack Horseman ressemble à une pièce complémentaire à la finale de Mad Men: deux protagonistes de l’âme brisée, du mauvais homme (ou du cheval) dont les voyages culminent avec des conversations intimes avec les femmes les plus proches d’eux, et un moment calme qui reflète à quel point ils ont changé et grandi. Ce n’est pas, bien sûr, 100% coupé et sec pour BoJack. Un toxicomane est toujours un toxicomane; la dépression peut revenir; de mauvais schémas peuvent réapparaître. Mais la fin suggère que ces choses ne lui arriveront pas. Dans sa fin, BoJack Horseman offre la seule chose que le spectacle semblait si souvent retenir, à nous et à son héros hippique: l’espoir. Que vous pouvez changer, vous pouvez aller mieux, vous pouvez aller bien. Ou, comme le dit si éloquemment Diane, en résumant les thématiques de la finale entière: “La vie est une merde, et vous continuez à vivre.” BoJack continue à vivre. Mais maintenant, il aura une vie.

