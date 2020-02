Ce qui fait de Baldur’s Gate 3 une véritable suite, selon l’auteur principal Adam Smith

Baldur’s Gate 3 sortira plus tard cette année, et les fans de la série ont été ravis de découvrir de nouveaux détails sur le jeu. Avec une pléthore de jeux vidéo Dungeons and Dragons, qu’est-ce qui fait de Baldur’s Gate 3 une véritable suite? L’écrivain principal Adam Smith a récemment rempli . sur ce qui fait de la troisième entrée de la série un suivi réel de Baldur’s Gate 2.

Hasbro a annoncé que le titre arriverait sur Steam Early Access plus tard cette année. En plus de ces nouvelles, ils ont également révélé que le jeu ne serait exclusif à aucune plate-forme et pourrait donc éventuellement arriver sur consoles à une date ultérieure. Hier, lors de PAX East, les fans ont reçu les premières images de gameplay de Baldur’s Gate 3. Les images révélatrices du jeu ont montré que le jeu comporterait des combats au tour par tour, ainsi que donnerait aux joueurs un accès à des mécanismes de style D&D comme des attaques d’opportunité. Les environnements ont également obtenu une mise à jour graphique considérable depuis le dernier jeu sorti.

Lors d’une interview que . a faite avec le scénariste principal Adam Smith, on lui a demandé ce qui fait de Baldur’s Gate 3 une véritable suite des autres jeux de la série. À son avis, c’est Baldur’s Gate 3 en raison de l’accent qu’il met sur les histoires des jeux précédents tout en étant sa propre chose. Smith pense que le scénario précédent est terminé, et plutôt que de reconnecter ou de ramasser des fils de traçage aléatoires, son équipe voulait travailler sur quelque chose de complètement nouveau. Smith dit: “Il y avait des cicatrices laissées par ces événements. Mais il y a un nouveau conflit avec de nouveaux adversaires. Il y a de nouveaux mouvements dans le monde, ou dans les mondes, qui créeront de nouvelles aventures et opportunités, de nouvelles menaces.”

La raison pour laquelle cette question est si délicate est qu’il y a eu des dizaines de jeux Dungeons & Dragons au cours des années dans le même univers. Il est particulièrement important de noter que les séries Sword Coast et Neverwinter Nights se déroulent toutes deux dans les Royaumes Oubliés, tout comme Baldur’s Gate. Smith a reconnu que Baldur’s Gate 3 aurait pu être la suite de l’un de ces jeux. Encore une fois cependant, il pense que la concentration de l’équipe sur l’histoire des précédents jeux Baldur’s Gate la rend beaucoup mieux adaptée à cette série.

Baldur’s Gate est l’une des séries de jeux de rôle les plus appréciées de tous les temps. Depuis que la série existe depuis deux décennies et a connu plusieurs remakes et extensions, de plus en plus de nouveaux fans découvrent la série chaque année. La récente résurgence de la popularité de Dungeons & Dragons n’a fait qu’augmenter la demande de jeux dans cet univers. Espérons que Baldur’s Gate 3 puisse livrer quand il sortira plus tard cette année.

Baldur’s Gate 3 sortira plus tard cette année sur Steam Early Access.

