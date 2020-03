Ce qui ne va pas avec la deuxième trilogie LOTR de Peter Jackson

D’où vient le Hobbit trilogie va mal? Les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson étaient très évidemment un travail d’amour. Méticuleusement développé sur plusieurs années, Peter Jackson a porté le gland d’adapter le magnum opus de Tolkien au cinéma en direct à travers de nombreuses difficultés et a relevé le défi de vendre un projet si ambitieux aux cerveaux commerciaux de l’industrie. Avec le soutien de New Line, Jackson a réuni un casting qui allait bientôt graver leurs noms dans les annales du film et a utilisé des techniques de tournage de pointe pour créer une trilogie adaptée à l’échelle des livres originaux de Tolkien.

Le Seigneur des Anneaux a été un succès fulgurant sur le plan critique, commercial et pendant la saison des récompenses, et même si la succession de Tolkien n’était pas intéressée par les films, plus ou moins tout le monde dans le monde l’était, car toute une nouvelle génération a découvert la Terre du Milieu pour la première fois. À ce stade, les producteurs de films commençaient généralement à se tourner vers une suite potentielle, mais avec une grande partie de la mythologie de Tolkien entre les mains de la famille de l’auteur, la seule option était d’adapter l’histoire de Bilbo dans The Hobbit.

Sortie sur 3 films, la trilogie Hobbit est généralement considérée comme inférieure au Seigneur des Anneaux. Bien que chaque film soit lucratif, les bénéfices ont chuté au cours de la série et les critiques ont été considérablement plus mitigées, aucune des adulations universelles accordées au Seigneur des anneaux. Avec de nombreux personnages clés conservés d’une trilogie à l’autre et un roman populaire de Tolkien à partir duquel travailler, il est étrange que The Hobbit ne puisse pas être à la hauteur de son prédécesseur, alors qu’est-ce qui a mal tourné?

Un livre est devenu trois films

Lorsque Peter Jackson développait sa trilogie originale du Seigneur des Anneaux, il avait l’intention de regrouper toute l’histoire en seulement deux films, craignant qu’aucun studio n’ose prendre un coup de théâtre sur trois. Le réalisateur a été agréablement surpris lorsque New Line a suggéré de produire une trilogie entière, consacrant un film à chaque livre, ce qui s’est avéré être un facteur clé du succès du Seigneur des Anneaux, laissant suffisamment de temps pour que l’histoire progresse naturellement. C’est exactement le contraire qui s’est produit avec le Hobbit. Le réalisateur d’origine, Guillermo del Toro, avait l’intention de diviser The Hobbit en deux films, mais Jackson en a ajouté un troisième après avoir pris le relais, transformant un roman unique de taille modeste en 3 longs films.

Comme on pouvait s’y attendre, cela faisait que chaque tranche de The Hobbit était gonflée et sinueuse par rapport au Seigneur des Anneaux. Avec autant de temps à remplir, il était clair où les séquences étaient supprimées ou le rembourrage était ajouté, sapant considérablement le rythme et l’excitation de chaque film. Tolkien a travaillé des lacunes narratives dans Le Seigneur des Anneaux, et la trilogie initiale du film suit largement les indices de l’auteur, mais les ruptures dans Le Hobbit se sont imposées par comparaison. Bien que Jackson insiste sur le contraire, il est difficile d’imaginer que la décision de produire 3 films n’était pas au moins quelque peu financièrement motivée.

Comme point de côté, The Hobbit tombe également lorsque l’on considère chaque film comme une pièce individuelle. Le Seigneur des Anneaux est un excellent exemple d’une trilogie cinématographique bien faite; chaque tranche s’intensifie sur le suivant, mais fonctionne simultanément bien comme des histoires distinctes, avec des débuts, des intermédiaires et des fins clairs. En revanche, The Hobbit est une grande histoire en 3 parties, et en regarder une seule n’apporte pas la même satisfaction que le public ressentirait après tout effort du Seigneur des Anneaux.

La production a été plus précipitée que LOTR

Tout en rêvant à son adaptation de Tolkien, Jackson a eu tout le temps de tracer sa première trilogie de la Terre du Milieu, suivie d’une longue période de tournage où une grande partie du matériel a été tournée dos à dos. Bien que les cinéastes aient rarement autant de temps qu’ils le souhaiteraient, Le Seigneur des anneaux a commencé la pré-production en 1997, a commencé le tournage en 1999 et a terminé le tournage initial 14 mois plus tard, chaque film bénéficiant d’une année de post-production. Bien que pas toujours fluide, la production du Seigneur des Anneaux s’est déroulée aussi bien que l’on pouvait s’y attendre pour un projet de cette ampleur, et Jackson était présent à chaque étape du processus pour maintenir sa vision.

La situation était très différente sur The Hobbit, Jackson lui-même déplorant le manque de temps qui lui avait été donné pour produire une toute nouvelle trilogie. Le réalisateur affirme qu’après avoir succédé à del Toro, il a été plongé directement dans le tournage, sans temps ni espace pour la pré-production, le laissant pour organiser des plans et réécrire des scènes à la volée. Jackson admet qu’il ne s’est jamais senti “au-dessus” de la production de The Hobbit, et il n’est pas surprenant qu’un processus créatif moins cohésif ait abouti à une trilogie moins cohésive.

La raison pour laquelle Jackson a initialement choisi de ne pas diriger The Hobbit était d’éviter le problème de la concurrence avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux, mais si la production avait recommencé à zéro après s’être retrouvé dans le fauteuil du réalisateur, ou si les problèmes avec del Toro avaient résolu, le Hobbit était peut-être plus à égalité avec le reste de la franchise.

Les méchants

Sauron est peut-être un méchant assez simple (dans Le Seigneur des anneaux au moins), mais il est impossible de remettre en question son efficacité. Le mal monotone et surnaturel de cet œil ardent est complimenté par la ruse plus stratégique de Saruman et la folie pure et simple de Denethor pour donner à la trilogie un solide contingent de méchants. L’un des principaux problèmes de l’adaptation du Hobbit est que Smaug le dragon ne correspond pas au moule d’un méchant moderne, étant un peu plus qu’un thésauriseur de mauvaise humeur.

Pour résoudre le problème, Jackson’s Smaug était plus vicieux que son homologue de livre, et cette modification a assez bien fonctionné pour le film. Cependant, les films ont également créé des rôles plus importants pour l’équipe orque père et fils d’Azog et Bolg, l’ancien en particulier, qui est déjà mort au moment de l’histoire originale de Tolkien, The Hobbit. Malheureusement, le renouveau d’Azog pour le film ne remplit pas tout à fait le vide crapuleux et, tout comme les autres ajouts, se sent cloué, distrait de l’histoire principale plutôt que de l’améliorer. L’orc est également gêné par sa mauvaise exécution visuelle. Après 3 films avec la crainte divine de Sauron et la majesté de Christopher Lee, le CGI Azog se sent à peine plus menaçant qu’un orque générique.

Du matériel a été ajouté pour se connecter à LOTR

Comparé à d’autres adaptations du livre au film, Le Seigneur des anneaux n’ajoute pas grand-chose à la recette, se concentrant plutôt sur l’élimination des éléments des romans originaux de Tolkien, tels que la quête parallèle de Tom Bombadil dans The Fellowship of the Ring . Cependant, la philosophie de The Hobbit est l’opposé polaire de la position autrefois authentique de Jackson. La trilogie Hobbit ajoute à la fois du matériel entièrement nouveau et des éléments tirés des écrits et des annexes plus larges de Tolkien, qui ont tous deux leurs propres problèmes.

Parmi les ajouts originaux du film, citons Tauriel d’Evangeline Lilly, la présence de Legolas, un camée de Frodon, une intrigue secondaire avec Kili le nain et un rôle étendu pour Radagast. Alors que le sorcier de Sylvester McCoy était sans doute l’une des figures les plus convaincantes du Hobbit, les autres changements n’ont pas aussi bien fonctionné. Jouer avec Tolkien est une affaire délicate pour commencer, mais Tauriel a eu un impact minimal sur l’intrigue, l’histoire de Kili était juste remplissante pour voir la durée de 3 films et l’apparition d’Orlando Bloom était une tentative transparente d’attirer les fans occasionnels de la précédente trilogie.

Les puristes de Tolkien auraient peut-être moins choqué Jackson de travailler de nouveaux éléments, mais toujours canon, dans The Hobbit, comme une bataille massivement élargie de cinq armées et le nécromancien, mais ce matériel était accompagné de ses propres problèmes. Il y a un tel décalage discordant entre l’histoire de The Hobbit et le matériel plus large, et ce changement est préjudiciable à l’histoire centrale. Les batailles épiques et les grandes armées n’ont pas leur place dans le plus petit conte de Bilbo Baggins, mais elles y sont quand même, essayant d’évoquer le même sens de l’échelle et de l’émerveillement que Le Seigneur des Anneaux.

Surutilisation de CGI

Loin du contenu et de l’histoire, la trilogie Hobbit est également un énorme départ visuel du Seigneur des Anneaux. En tant qu’exercice dans CGI, Le Seigneur des Anneaux était une version historique, même si certains des effets n’ont pas particulièrement bien vieilli par rapport aux normes actuelles. Mais la trilogie utilise également une gamme impressionnante d’effets pratiques qui ajoutent un réalisme ancré au fantasme, aidant la visualisation de Jackson de la Terre du Milieu à se connecter avec le public, tout en imprégnant une saveur rurale couverte de terre dans la cinématographie. Encore une fois, The Hobbit ne reprend pas cette approche, mais utilise pleinement le CGI mis à jour.

Des personnages entiers sont rendus numériquement, et pas seulement vos Gollums ou trolls géants, les miniatures 2D du Seigneur des Anneaux sont remplacées par des modèles CG, et des séquences entières se sentent animées, plutôt que live-action. Cette philosophie CGI-lourde était en partie due au tournage du Hobbit en stéréo pour faciliter la tendance émergente du cinéma 3D, où les effets pratiques peuvent parfois être trahis par la dimension supplémentaire. Ajoutant au manque de cohérence visuelle entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ces derniers films ont été tournés à 48 images par seconde et sur RED digital au lieu d’utiliser un film traditionnel à une fréquence d’images standard. Toutes ces techniques mises à jour ont abouti à une image presque vierge qui, bien que sans aucun doute belle, a perdu le réalisme et la gravité qui rendaient la Terre du Milieu si vivante dans Le Seigneur des Anneaux.

La nouvelle bourse

The Fellowship dans Le Seigneur des Anneaux est un casting de base délicatement équilibré. Composé à l’origine de 9 individus, le Fellowship est en fait à l’écran ensemble pendant une durée très limitée, et est rapidement réduit à 8 hommes lorsque Boromir tombe à la fin du premier film. Chaque membre du Fellowship est unique, avec des nains grincheux, des hobbits plaisantants, des hommes de mauvaise humeur et plus encore, aidant chaque personnage à se démarquer. À partir des deux tours, les personnages centraux sont divisés en groupes et suivent des arcs d’histoire distincts. En revanche, le groupe principal de The Hobbit est une entreprise beaucoup plus grande avec 15 personnages, dont la plupart sont des nains avec des noms très similaires et, sans vouloir stéréotyper, des designs. Contrairement au Seigneur des anneaux, le groupe se concentre principalement sur la majeure partie de la trilogie, offrant une large base de personnages à suivre en permanence.

C’est un piège inévitable de l’adaptation du Hobbit, et donc pas entièrement de la faute du film, mais où tout fan occasionnel pourrait nommer et décrire chaque membre de la communauté, beaucoup auraient du mal à nommer même la moitié de Le Hobbitaventuriers, révélant combien peu de personnages nains sont développés efficacement au cours de la série. Thorin de Richard Armitage, Kili d’Aidan Turner et Ori d’Adam Brown sont les seuls visages vraiment reconnaissables de la trilogie, laissant la plupart du groupe se fondre anonymement dans l’arrière-plan derrière Bilbo de Martin Freeman (certes brillant).

