ce qui se cache derrière le message qui circule

Pendant cette quarantaine, chacun de nous passe ses journées à l’intérieur, parmi ces quatre murs, sans savoir quoi faire. Le passe-temps le plus populaire, avec regarder des séries télévisées et des films, manger, faire de l’exercice, dormir, lire et laisser libre cours à son imagination, est son smartphone. Des milliards de personnes en effet (selon une recherche) vérifient ces dernières environ 80 fois par jour dont près de la moitié sont de très courte durée (moins de 30 secondes environ). La probabilité de céder à certaines tentations nuisibles est donc très élevée. Parmi ceux-ci, nous voyons l’arrivée d’un message concernant une victoire présumée dans une compétition. De toute évidence, la victime, ennuyée et inconsciente de cela fraude, vérifiera de quoi il s’agit.

Arnaque Euronics: quel est le faux message et quels sont les vrais coupons

Cette fois, pour se retrouver dans le collimateur des criminels, c’est le fameux Chaîne d’appareils Euronics. Ils agiraient d’une manière familière. La victime recevra le classique SMS contenant un lien qui vous dirigera ensuite vers une page de phishing où le visiteur sera volé en entrant des données personnelles.

Le message en question serait tel: «Salut… .., vous êtes l’un des gagnants du concours Euronics à Rome. Sélectionnez votre produit ici “. Évidemment, il est essentiel de ne pas ouvrir le message et de le jeter le plus tôt possible.

Parmi les véritables offres d’Euronics que vous pouvez utiliser en toute sécurité, nous vous signalons quelques coupons. Le premier, en souscrivant au site, propose un code de réduction d’une valeur de 10 € à dépenser pour l’achat d’un produit d’au moins 100 €. L’autre concerne plutôt un bon qui vous permet de regarder 1 à 3 films par semaine sur la plateforme Rakuten TV, au prix d’une barre de son LG parmi celles sélectionnées.