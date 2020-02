Ce qui se passe à côté de Once Upon A Time In Hollywood de Leonardo DiCaprio

Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino était l’un des films les plus célèbres de 2019 et a remporté 10 nominations aux Oscars.

Alors que nous devons attendre encore un peu pour voir s’il gagne, Tarantino a maintenant partagé un aperçu intéressant d’un personnage du film en particulier.

SPOILERS POUR UNE FOIS UNE FOIS À HOLLYWOOD SUIVRE CI-DESSOUS.

Il était une fois à Hollywood se termine de façon dramatique, avec le personnage de DiCaprio, l’acteur vieillissant Rick Dalton, brûlant certains des partisans de Charles Manson avec un croustillant avec son lance-flammes. Il l’a fait pour sauver son ami et double cascadeur, Cliff Booth (Brad Pitt).

Le film ne précise pas ce qui arrive à Dalton à la suite de cette nuit fatidique, et maintenant Tarantino a rempli certains de ces détails.

Il a déclaré à The Wrap que la carrière de Dalton recommence à grimper, grâce à la façon dont il a assassiné les disciples de Manson.

“Tout l’incident avec le lance-flammes et les hippies a eu beaucoup de jeu”, a déclaré Tarantino. “Personne ne sait vraiment ce que c’était, mais c’était toujours un gros problème. Et c’est un gros problème qu’il les a tués avec le lance-flammes, avec l’accessoire de l’un de ses films les plus populaires. Alors il commence à devenir demande à nouveau. “

L’un des films précédents de Dalton, Les 14 poings de McCluskey, est remis en rotation à la télévision, et Dalton se voit proposer des films en studio, quoique à petit budget, a déclaré Tarantino.

En plus de sa popularité grandissante au cinéma, Dalton bénéficie également d’un retour à la télévision. “Sur le circuit épisodique de la télévision, il est maintenant un plus grand nom. Il n’est pas tout à fait Darren McGavin, d’accord? Darren McGavin serait payé le plus haut que vous pourriez être payé en tant qu’invité à l’époque. Mais Rick est à propos de l’endroit où John Saxon était , peut-être juste un peu plus haut. Donc il gagne beaucoup d’argent et fait les meilleurs spectacles. Et les épisodes sont tous construits autour de lui. “

Tarantino est clairement investi et enthousiaste à propos de l’univers Once Upon a Time in Hollywood au sens large. À tel point qu’il a dit à Deadline qu’il prévoyait de diriger une émission de télévision dérivée axée sur le personnage de Dalton de l’émission de télévision fictive Bounty Law.