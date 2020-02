Ce qui s’est passé et ce que cela signifie

TIC Tac aurait attendu des heures pour alerter la police d’un suicide présumé diffusé en direct sur la plate-forme. Voici ce que vous devez savoir sur la dernière controverse entourant le réseau social de partage de vidéos.

TikTok est devenu incroyablement rapide et avec cette ascension est venu un examen supplémentaire. Cependant, l’attention supplémentaire des médias n’a pas seulement refait surface parce que TikTok est populaire, mais aussi en raison des événements qui continuent de se produire, et à un rythme croissant. Des rapports ont récemment suggéré que TikTok pouvait envoyer des données d’utilisateurs en Chine, et cela a été suivi par des rapports de personnes se faisant passer pour d’autres en raison de l’absence de système de vérification de TikTok. Plus récemment encore, le problème des drogues est apparu, TikTok semblant manquer de systèmes adéquats pour protéger les utilisateurs contre la consommation de drogues et la promotion de vidéos.

Cette semaine, un rapport de The Intercept a fourni des détails (y compris un document interne de TikTok) suggérant que suite à la retransmission en direct du suicide d’un adolescent brésilien, au lieu d’appeler immédiatement la police, TikTok a initié des protocoles de relations publiques dans le but d’empêcher les informations de continuer. Publique. Le rapport suggère que le flux est resté en direct pendant plus de quatre-vingt-dix minutes (même si les commentaires et les plaintes ont continué de passer) et une fois que TikTok a pris connaissance du problème, il a attendu près de trois heures de plus avant de contacter les autorités – au total, quatre ans et demi. heures après le suicide. Cette période aurait été remplie d’employés de l’entreprise travaillant pour s’assurer que la nouvelle de l’événement ne soit jamais «virale». Une approche qui semblait avoir fonctionné compte tenu de l’incident aurait eu lieu en février 2019 et ne vient qu’aujourd’hui lumière.

TikTok a un sérieux problème de modération

Ce qui ressort clairement des rapports soutenus de TikTok, c’est que le service de médias sociaux a un problème de modération. Qu’il s’agisse de la rapidité avec laquelle il identifie les événements malheureux lorsqu’ils se produisent, de la façon dont il empêche les gens de se faire passer pour les autres ou d’exposer les utilisateurs à des vidéos inappropriées, TikTok semble ne pas disposer des processus et des systèmes nécessaires pour fournir aux utilisateurs un environnement sûr. C’est encore plus un problème pour TikTok par rapport à d’autres médias sociaux en raison de la façon dont le service s’est révélé particulièrement populaire auprès d’un public moyen plus jeune.

Dans ce cas particulier, il y a la question encore plus préoccupante de la façon dont TikTok a semblé répondre à l’événement. Bien que de meilleures pratiques de modération auraient permis au flux en direct d’être remarqué et supprimé plus tôt, cela n’aurait pas empêché la société de mettre en œuvre ses protocoles de relations publiques internes avant de contacter la police – ou la famille de l’adolescent. Si les détails du rapport sont corrects, ces allégations sont plus difficiles à passer en revue que les préoccupations de modération habituelles, TikTok semblant plus concentré sur sa propre protection que ses utilisateurs.

