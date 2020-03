ce qu’ils nous disent et non

Hier, la ventilation finale des spécifications de la Xbox Series X a eu lieu, une console de nouvelle génération qui a une configuration vraiment puissante et qu’il a, en effet, plus que suffisamment de puissance pour déplacer des jeux dans des résolutions 4K avec des qualités élevées sans avoir à renoncer à un bon niveau de fluidité.

Le saut générationnel devant la Xbox One X est très marqué et perceptible à tous les niveaux, bien que C’est particulièrement bien au niveau CPU et prendre en charge les technologies avancées. Pour vous donner une idée plus claire des différences qui existent entre une et une autre console, je vous laisse une liste complète avec les caractéristiques les plus importantes de chacune:

Xbox Series X

Processeur Zen 2 3,8 GHz avec 8 cœurs actifs et SMT désactivé. Avec SMT activé, il déplace 16 threads mais fonctionne à 3,6 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 semi-personnalisé avec 3 328 shaders à 1 825 MHz avec une puissance de 12,15 TFLOP.

Tracé de rayons accéléré par le matériel.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée sur un bus 320 bits: 10 Go avec une bande passante de 560 Go / s et 6 Go avec une bande passante de 336 Go / s.

SSD NVME 1 To à 2,4 Go / s brut.

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Puce sonore 3D.

Performances cibles: 4K et 60 FPS (120 FPS possibles).

Le système réserve un cœur et 2,5 Go de GDDR6 “lente”, ce qui laisse 7 cœurs et 14 threads libres et un total de 13,5 Go de mémoire GDDR6, qui doivent être distribués en RAM et VRAM.

Xbox One X

Processeur AMD Jaguar basse consommation avec huit cœurs à une fréquence de 2,3 GHz.

12 Go de GDDR5 unifiés sur un bus 384 bits (326 Go / s).

Son APB intégré de haute qualité compatible avec Dolby Atmos.

GPU AMD Radeon personnalisé avec 2 560 1 172 MHz shaders alimentés par 6 TFLOP.

Disque dur de 1 To avec une vitesse de 120 Mo / s.

Lecteur Blu-ray 4K UHD.

Performances cibles: 4K et 30 FPS (n’atteignant pas toujours le 4K natif).

Dans ce cas, le système réserve un cœur de processeur “et demi” et 3 Go de mémoire, ce qui libère 6 cœurs et demi du CPU et 9 Go de mémoire unifiée, qui doit également être distribuée en RAM et VRAM.

Comme nous pouvons le voir, la Xbox Series X surpasse la Xbox One X, et elle le fait de manière considérable. Cela suggère que nous allons profiter de jeux plus complexes, avec des animations et des systèmes d’intelligence artificielle beaucoup plus élaborés, des mondes plus ouverts et riches en détails et de nouvelles façons de jouer qui vont au-delà du bac à sable semi-linéaire classique, un genre qui a dominé la génération actuelle de consoles en raison de ses propres limites, et qui a été transféré directement au PC à la suite de développements axés sur celles-ci.

Évidemment, il y aura une augmentation des exigences pour profiter de ces nouveaux jeux, mais celui-ci se produira progressivement, et peut finalement être moins marqué que nous ne l’imaginions. Je veux dire, sur PC, nous avons pu déplacer des jeux avec des paramètres supérieurs, à la fois la qualité graphique et la résolution, pendant plusieurs années, et c’est précisément ce que Microsoft a montré lors des démonstrations techniques de la Xbox Series X, des jeux actuels avec une résolution, une fluidité et une qualité plus élevées. graphique.

Ceci, ainsi que la question de la compatibilité descendante et de la maintenance des consoles de la génération actuelle depuis au moins deux ans Cela m’amène à penser que nous ne verrons peut-être pas une augmentation significative des exigences des jeux actuels à moyen terme, car la Xbox Series X et la PS5 pourraient se limiter à les déplacer d’une manière que nous avons déjà fait dans les PC de milieu de gamme et haut de gamme: avec une meilleure qualité graphique, une résolution plus élevée et une fluidité supérieure.

Si cela se confirme, il se pourrait que les améliorations du niveau des animations, de l’intelligence artificielle et de la largeur des mondes sont minimes ou totalement inexistantes, au moins pendant les premières années d’existence des deux consoles. Il sera très intéressant de voir comment ce sujet évoluera au cours des deux prochaines années, mais qu’en est-il du lancer de rayons?

Les commentaires de Microsoft à ce sujet étaient prometteurs, pas en vain a déclaré que la Xbox Series X peut atteindre jusqu’à 25 TFLOP de pouvoir travailler avec le lancer de rayons actif, mais après avoir vu la démo technique de Minecraft avec le lancer de rayons fonctionnant sur une Xbox Series X, je ne suis pas si clair, et je pense que nous devons commencer contrôler le battage médiatique.

Je veux dire

Minecraft avec lancer de rayons fonctionne en 1080p avec des moyennes de 30 à 60 FPS sur Xbox Series X

La vidéo que nous accompagnons juste au-dessus de ces lignes est très claire, la démo technique de Minecraft dans sa version avec ray tracing se déplace à 1.920 x 1.080 pixels et n’est pas capable de maintenir 60 FPS stables, même s’il utilise le pack de texture standard. Tout au long de la vidéo, il y a de petites secousses, et il est clair que les performances ne sont pas vraiment optimales.

Comme je l’ai dit à d’autres occasions, c’est une chose d’utiliser le rendu hybride en utilisant la appliquer un lancer de rayons limité, quelque chose que NVIDIA fait avec la série RTX 20 et que nous avons vu dans des jeux comme Metro: Exodus, Control et Battlefield V, par exemple, et une autre chose très différente pour rendre un jeu presque complètement avec le lancer de rayons, comme nous l’avons vu dans Quake 2 RTX et dans cette démo pour Minecraft. Même en dépit de la faible charge géométrique de ces deux ensembles, le lancer de rayons a un impact énorme sur les performances.

Je suis également très surpris que les narrateurs évitent d’entrer dans certaines concrétions qui pourraient être intéressantes et réitèrent que “c’est impressionnant d’avoir cette technologie sur une console”, ce qui implique qu’il n’a pas d’importance que l’expérience ne soit pas bonne, que l’important est de dire “regarde, il supporte le lancer de rayons”. Je vous rappelle que NVIDIA s’est fixé pour objectif d’atteindre qu’un RTX 2060 est capable de déplacer Minecraft avec le lancer de rayons en 1080p et 60 FPS fixes, quelque chose que la Xbox Series X n’est pas capable de réaliser.

Surpris? Vous ne devriez pas, ce n’est pas la première fois que nous voyons une vague de promesses et les chiffres finissent bien en deçà des attentes. Rappelez-vous ce qui s’est passé avec PS4 Pro et Xbox One X, deux consoles qui allaient rapporter comme un PC de 1000 euros et qu’en fin de compte, ils n’ont pas répondu à toutes les attentes qu’ils ont engendrées.

Si la Xbox Series X est à peine capable de déplacer la démo Minecraft avec un ray tracing 1080p et une qualité “normale” tout en conservant des moyennes de 30 à 60 FPS, il est clair que les performances de ladite console utilisant cette technologie Ce serait en dessous d’un RTX 2060.

Bien qu’ils utilisent des composants d’un PC, nous devons nous rappeler que les deux Xbox Series X et PS5 sont des consoles et ont leurs propres limites. Cela n’a aucun sens de s’attendre à ce que la Xbox Series X puisse monter, sur un APU, un GPU intégré capable de fonctionner au niveau d’un RTX 2080 Ti, comme certains l’ont dit, et encore moins compte tenu de son prix ne peut excéder 500-600 euros, car dans le cas contraire, cela pourrait finir par être un échec.

Notes finales: les PC de milieu de gamme ont beaucoup de vie devant eux

Je le répète, la Xbox Series X finira par offrir performances similaires à celles d’un PC milieu de gamme, bien que grâce aux avantages offerts par les développements centrés sur la console en termes de optimisation Nous pouvons avoir besoin d’un PC plus puissant pour obtenir une expérience similaire.

En tout cas, il est clair que ceux qui ont un équipement de milieu de gamme composé d’un Ryzen de première génération avec six cœurs et douze brins ou un Intel équivalent, 12 Go de RAM et une Radeon RX 5700-RX Vega 64 ou RTX 2060-GTX 1080 ils n’ont rien à craindre à court ou moyen terme.

Je comprends qu’il est difficile de garder son sang-froid lors de la création d’une annonce affichant de grands nombres qui ont fière allure sur le papier, mais au final les tests de performances sont ce qui définit le potentiel d’une console, et la vidéo de Minecraft avec lancer de rayons a sans aucun doute été décisive dans ce cas.

En ce qui concerne Gears 5 et ses performances sur Xbox Series X, je voudrais vous rappeler que la technologie sur laquelle il s’appuie est la même que celle que nous avons vue dans Gears of War 4, mais néanmoins elle fonctionne bien pire que cela et consomme beaucoup plus de ressources. Il y a une mauvaise optimisation évidente et injustifiée dans la version PC. Coïncidence? Je ne crois généralement pas aux coïncidences, et cela ne va pas faire exception.

Oubliez les jeux complexes avec le traçage complet sur Xbox Series X ou PS5, c’est impossible. Son utilisation sera partielle et très limitée, et non, comme je l’ai dit plus haut, cela ne me surprend pas. Je l’ai déjà dit, le traçage de rayons est un énorme défi, même pour un RTX 2080 Ti Cela coûte 1200 euros, et une console de 500 euros avec un GPU intégré dans un APU ne va pas venir du jour au lendemain pour rapporter plus que ça.