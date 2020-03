ce qu’ils sont et quelles offres choisir aujourd’hui

Dans les télécommunications, nous entendons souvent parler d’opérateurs virtuels, mais tout le monde ne sait pas qui ils sont et quel rôle ils jouent.

Fondamentalement, les opérateurs de réseaux mobiles virtuels sont des entreprises qui proposent des services de téléphonie mobile sans disposer de leur propre infrastructure réseau. En anglais, ils sont appelés Mobile Virtual Network Operator avec l’acronyme MVNO.

De nos jours, de nombreux opérateurs virtuels occupent le marché italien de la téléphonie mobile. La concurrence est large et certains d’entre eux au fil du temps ont atteint une consolidation qui va devenir des points de référence pour de nombreux consommateurs.

Kena Mobile, ho.mobile et Very Mobile

Pour choisir l’opérateur virtuel le plus fiable, vous devez savoir sur quel réseau il s’appuie pour garantir le service client et analyser en détail les offres disponibles.

Les opérateurs les plus populaires en ce moment et les plus demandés sont Kena Mobile et ho.mobile. Quant à Kena Mobile, c’est un opérateur virtuel qui profite du réseau Tim et est très convaincant avec l’offre Kena 5.99. Au lieu de cela, ho.mobile il est l’opérateur de Vodafone et s’appuie sur l’opérateur rouge pour garantir un service de qualité à ses utilisateurs.

En plus de ces deux opérateurs connus, il est également arrivé depuis quelques semaines Très mobile qui est défini comme l’opérateur virtuel de Wind Tre.

Voici les meilleures offres de chaque opérateur individuel:

Kena 5.99: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités pour les 70 concerts en 4G au coût mensuel de 5,99 euros.

I. 5.99: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités vers les 70 gigas au coût mensuel de 5,99 euros.

Très 4,99: minutes illimitées pour tout le monde, sms illimités pour les 30 concerts au prix de 4,99 euros par mois.