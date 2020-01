ce sera un «maquillage» Redmi K30

Il y a déjà une date pour le retour de Poco. La marque, récemment indépendante de Xiaomi et qui en 2018 nous a laissé le populaire Pocophone F1, a révélé que son retour sur le marché avec un nouveau smartphone aura lieu dès la semaine prochaine.

Grâce à son compte Twitter, comme d’habitude dans ce cas de communication, la firme a annoncé que le Poco X2 sera officiellement présenté le 4 février. Ce sera alors lorsque la nouvelle voie de la technologie commencera que, comme son propre directeur l’a annoncé la semaine dernière, se concentrera d’une manière très particulière en Inde au début et non dans son expansion internationale.

Un Redmi K30 avec du maquillage

Parallèlement aux informations de lancement et en utilisant une page Web dédiée, POCO a également souligné, bien que de manière voilée, l’une des principales caractéristiques du terminal: son écran avec Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Promettre de rendre cela possible sur un smartphone de prix contenu, avec un appareil photo de 64 mégapixels et une image de l’arrière de l’appareil qui apparaît sur le même site Web, renforce la conviction que le POCO X2 sera, en fait, un Redmi K30 dont le nom a été transmuté.

De cette façon, il est prévu qu’il intègre également un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, une batterie de 4500 mAh et jusqu’à 256 Go de stockage interne. En Europe, comme nous l’avons mentionné, il peut ne pas se présenter en tant que tel, mais il est certainement susceptible d’arriver, dans un avenir pas trop lointain, sous la forme de Xiaomi Mi 10T, tout comme cela s’est produit avec le Mi 9T.

