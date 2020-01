ce seraient les couleurs, les prix et la date de vente

Le deuxième pliage de Samsung, baptisé, selon diverses sources, comme le Galaxy Z Flip, sera commercialisé en quatre couleurs au total, dont une nouvelle finition qui s’inspire du football, selon les médias spécialisés SamMobile.

Plus précisément, Samsung commercialisera un total de quatre versions du Galaxy Z Flip: en or, en noir, en violet et en argent. Cette dernière variante est celle qui inclurait une sorte de motif inspiré du football, bien que son apparence soit pour l’instant un mystère.

Le Galaxy Z Flip coûterait plus cher que prévu: 1400 $.

Au cours des derniers mois, plusieurs sources avaient indiqué que le Samsung Galaxy Z Flip pourrait atteindre les magasins avec un prix proche et même inférieur à 1000 euros. Cependant, les médias asiatiques ITHome l’appareil sera enfin vendu pour un chiffre proche de 1400 $, une étiquette similaire à celle d’autres smartphones pliables comme le Motorola Razr.

Le même média souligne également que le Samsung Galaxy Z Flip arriverait dans les magasins le 14 février, à peine trois jours après le Samsung Unpacked dans lequel il devrait être officiellement présenté. S’il se matérialisait, le temps entre la présentation et la commercialisation serait bien inférieur à celui du Samsung Galaxy Fold, qui a été officiellement présenté en février et a dû être mis en vente dans les premiers jours de mai – bien qu’il ait finalement atteint les étagères entre septembre et Octobre de la même année–.

Plus économique et, en principe, plus durable

Images filtrées du Samsung Galaxy Z Flip.

Le Samsung Galaxy Z Flip devrait monter un revêtement en verre flexible sur son écran, contrairement au Galaxy Fold d’origine – qui utilisait une feuille de plastique. Cette solution, en principe, augmenterait la durabilité de l’appareil et éviter certains des problèmes reproduits avec le modèle précédent.

Le Galaxy Z Flip devrait également intégrer un processeur Snapdragon 855 –Quelque chose de plus bas que Snapdragon 865 et Exynos 990 qui, en principe, montera la famille Galaxy S20–, deux caméras à l’arrière et un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté.

