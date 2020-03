Ce service de streaming diffuse gratuitement du contenu Netflix, Disney + et HBO – mais avec une énorme différence – .

Netflix, Disney +, HBO et Hulu sont tous des services de streaming pour lesquels vous devez payer, ou vous devez au moins obtenir un mot de passe d’un client payant.

Une station «radio FM» voyous abonnée à plusieurs services de streaming diffuse simultanément du contenu en temps réel.

L’application est disponible sur PC et mobile, et vous pouvez regarder tout le spectacle en plein écran, mais il y a un énorme, énorme problème d’accès gratuit: vous n’êtes pas en contrôle.

Si vous avez du mal à conserver certaines des émissions de télévision et des films originaux disponibles uniquement sur certains services de streaming pour lesquels vous n’avez pas de mot de passe, vous devez savoir qu’il existe une solution brillante pour cela. Un service de streaming gratuit et probablement illégal diffuse des émissions en continu non seulement à partir de Netflix, mais à partir de presque tous les services de streaming, y compris Disney +, Prime Video, HBO et Hulu. Cependant, il y a un problème époustouflant que personne n’aurait pu voir venir. Tout est aléatoire.

Vous voudrez peut-être regarder The Witcher dans son intégralité sans acheter un abonnement Netflix, emprunter un mot de passe ou télécharger la première saison illégalement. Ou vous pourriez être intéressé par Game of Thrones – alerte de spoiler, évitez les deux dernières saisons, avec un accent particulier sur la dernière – et vous n’avez pas HBO. C’est un tout nouveau site qui sera utile, il s’appelle AllTheStreams.fm et il ressemble à ceci:

Cliquez sur Voir ce qui joue et vous aurez droit à une collection aléatoire d’émissions des services de streaming répertoriés dans la moitié inférieure de l’écran, y compris Hulu, Disney +, Netflix, HBO Now, Prime Video et ShowTime.

Appuyez sur le bouton à gauche pour passer à la chaîne suivante, ou cliquez simplement sur la chaîne de diffusion en continu souhaitée pour y accéder. Au moment d’écrire ces lignes, Avatar était en streaming sur Disney +, avec un épisode de Witcher en cours sur Netflix.

Le problème est que vous ne contrôlez pas la lecture. Vous ne pouvez pas sélectionner ce qui est en cours de lecture, le mettre en pause pour une pause dans la salle de bain ou parcourir les catalogues de chaque service de streaming. Chose intéressante, vous pouvez envoyer une demande par SMS à un numéro de téléphone à l’écran, mais il est impossible de savoir combien de temps cela peut prendre pour la diffuser. Au moins, vous pouvez diffuser tout ce qui se joue en plein écran si vous vous posiez la question. De plus, l’application fonctionne également sur les appareils mobiles, il suffit de charger le site dans un navigateur et de placer votre téléphone en mode paysage.

En parlant de temps d’antenne, AllTheStreams ne peut pas rester debout plus longtemps, alors vous voudrez peut-être vous dépêcher de vérifier cet engin étrange. Les géants du streaming énumérés ci-dessus feront probablement tout leur possible pour supprimer le site. Soit dit en passant, plus de 230 000 personnes diffusaient des émissions en streaming au moment de la rédaction de cet article, il y a donc certainement un marché pour tout cela.

Pourquoi les gens font ça… font ça? Nous n’avons aucune idée, vraiment. Mais voici leur manifeste, tel que publié sur le site (image ci-dessus):

Netflix a tous les trucs Netflix, Disney a tous les trucs Disney, et jamais le jumeau ne se rencontrera. Modifions cela, même brièvement.

Chaque fois que les médias deviennent inaccessibles, le piratage prospère à nouveau – de la limite de 1 heure imposée par la BBC sur la musique pop à la tyrannie mp3 de l’iTunes Store des années 00. Aujourd’hui, All The Streams répond au paradigme de la fragmentation et du jardin clos qui a pris de l’importance pour les services de streaming vidéo en ligne.

All The Streams ne se soucie pas de l’utilité utilisateur, ne se soucie pas de l’évolutivité – et ne se soucie certainement pas des conditions de service! All The Streams est fait pour se délecter de l’indépendance de la plateforme et pour montrer comment même les hacks les plus lo-fi peuvent être l’égal des géants.

À une époque où «la prochaine étape» a tendance à être des ordures algorithmiques brûlantes, la radio pirate offre l’idiosyncrasie de la décision humaine à travers une gamme de choix illimitée. Nous allons jouer n’importe quoi et tout ce que nous ressentons. Nous allons créer une liste de lecture frankensteinienne de médias qu’aucune de ces plateformes de streaming ne pourra jamais vous recommander, car cela leur coûterait les bénéfices de leur contenu en propriété exclusive. Asseyez-vous et profitez de la balade: comme toutes les offres de médias pirates, nous le faisons pour vous.

