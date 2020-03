Ce site vous indique combien de temps il vous reste avant de manquer de papier hygiénique – .

Les détaillants ont toujours du mal à garder les articles ménagers essentiels comme le désinfectant pour les mains et le papier hygiénique stockés sur les étagères, car la panique du coronavirus COVID-19 ne montre aucun signe de ralentissement.

Pour aider à arrêter tous les achats de panique afin qu’il y ait plus de fournitures à faire circuler, un nouveau site Web a été construit qui calcule la durée de conservation de votre stock actuel de papier hygiénique.

Entrez simplement le nombre de rouleaux que vous avez actuellement sous la main et le nombre de déplacements à la salle de bain que vous effectuez quotidiennement, et la calculatrice estime le nombre de jours avant la fin de votre approvisionnement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des images déterminantes associées à la crise des coronavirus qui a mis les États-Unis et une grande partie du reste du monde aux prises avec une panique catastrophique est celle des rayons de magasins vides. Presque dès que la crise a commencé à prendre racine et que les gens en ont appris de plus en plus sur le virus mortel, les acheteurs du monde entier se sont précipités pour s’approvisionner (et dans de nombreux cas, accumuler) les produits essentiels du ménage comme le désinfectant pour les mains et le papier hygiénique.

C’est toujours le cas dans de nombreux endroits à travers le pays, les détaillants ayant du mal à garder les étagères stockées et recourant à des mesures telles que la réduction des heures d’ouverture des magasins pour se donner plus de marge de manœuvre pour maîtriser leur inventaire. C’est pourquoi il ne devrait pas être surprenant que quelqu’un ait maintenant construit une calculatrice de papier hygiénique – un site Web que vous pouvez utiliser pour saisir le nombre de rouleaux que vous avez sous la main et la fréquence à laquelle vous vous rendez aux toilettes chaque jour, pour faire une estimation de la durée de conservation de votre réserve.

Rendez-vous sur https://howmuchtoiletpaper.com pour le vérifier. Vous pouvez déplacer deux échelles coulissantes pour ajuster le nombre de rouleaux que vous avez sous la main ainsi que le nombre de déplacements quotidiens que vous effectuez dans la salle de bain. Par exemple, pour une personne ayant 10 rouleaux de papier toilette à portée de main qui se rend aux toilettes deux fois par jour, la calculatrice estime que votre réserve de papier toilette devrait durer plus de deux mois.

“Nous espérons que les gens utiliseront le site et verront qu’ils n’ont pas besoin de sortir et de vider les étagères”, ont déclaré à The Verge les deux résidents britanniques qui ont construit le site, Ben Sassoon et Sam Harris. Ils ajoutent que la plupart des utilisateurs du site ont jusqu’à présent 500% de la quantité de papier toilette dont ils auraient besoin dans une quarantaine – et, avec le graphique ci-dessus, vous pouvez voir qu’une personne avec 10 rouleaux en a actuellement encore plus.

Le site note qu’il a été «créé par l’étudiant londonien Software Developer Ben Sassoon et l’artiste Sam Harris après avoir eu une discussion sur la quantité de papier toilette qu’ils utilisaient chacun au jour le jour et comment cela allait changer pendant la pandémie. Il est maintenant utilisé par plus de 2 000 000 de personnes et contribue à réduire la pénurie de papier toilette dans le monde. »

Source de l’image: Rick Bowmer / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.