Ce smartphone a un design si fou, vous ne le croirez pas réel – .

En ce qui concerne les nouvelles conceptions de smartphones en 2020, les fans d’Apple et les utilisateurs de smartphones Android vont avoir deux expériences très différentes. En ce qui concerne Apple, nous pouvons nous attendre à ce que l’iPhone 12 fournisse la première grande refonte des smartphones d’Apple depuis 2017. Nous avons vu des changements itératifs ici et là comme un affichage plus grand sur l’iPhone XS Max et la nouvelle gamme de caméras arrière sur l’iPhone d’Apple 11 et iPhone 11 Pro, mais le nouveau cycle de conception d’Apple de trois ans signifie que l’iPhone est resté pratiquement inchangé au cours des deux dernières générations. Les prochains modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro arboreront des changements importants lorsque vous vous en approcherez de près. Comme nous l’avons vu récemment lorsque nous avons examiné de plus près la conception de l’iPhone 12 d’Apple, les nouveaux iPhones 2020 présenteront des bords plats en métal au lieu de ronds comme nous l’avons vu sur tous les iPhones phares depuis l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus en 2014 De près, l’iPhone 12 d’Apple devrait en effet proposer une refonte complète du design. De loin, cependant, l’iPhone 12 ressemblera à n’importe quel autre iPhone avec une encoche à l’écran.

Du côté Android de la clôture, il y a deux grandes tendances de conception qui domineront la conversation en 2020. Premièrement, toutes les différentes sociétés qui ont volé sans vergogne le design de l’iPhone X d’Apple en 2018 ont un nouvel objectif en vue: Samsung . C’est vrai, la société qui a littéralement écrit le livre sur le vol de conceptions de smartphones obtient un avant-goût de sa propre médecine, car presque tous les vendeurs de téléphones Android remarquables sortiront cette année un téléphone qui ressemble au Galaxy S10 et au Galaxy S20. Ensuite, l’autre grande nouveauté dans la conception de smartphones Android cette année est le facteur de forme pliable. Nous avons déjà vu deux nouveaux téléphones pliables sortis ces derniers mois, et il y en aura probablement d’autres en 2020. Cela dit, les smartphones pliables sont encore des produits de niche extrêmement chers qui nécessitent trop de compromis en termes de design et d’expérience utilisateur.

Il semble que nous ayons brossé un tableau assez sombre du marché des smartphones en 2020, mais il y a certainement quelques valeurs aberrantes qui sont un peu plus excitantes qu’un iPhone 12 avec de nouveaux bords plats ou encore un autre produit phare Android avec des côtés incurvés et un trou -affichage de poinçon. Exemple: le nouveau Xiaomi Mi Mix Alpha, que la société vient de prévisualiser en mettant son nouveau smartphone futuriste entre les mains de certains YouTubers de haut niveau.

Samsung a commencé la tendance à utiliser un panneau OLED flexible qui courbe autour des bords latéraux d’un téléphone, mais le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a pris les choses à un tout autre niveau avec le Mi Mix Alpha. La société a présenté ce téléphone pour la première fois l’année dernière en tant que concept, mais nous pouvons maintenant voir qu’il existe clairement des prototypes qui fonctionnent et que nous pourrions approcher une version limitée. Des rapports suggèrent que la société éprouve des difficultés avec certains aspects de la fabrication du téléphone, donc il n’est pas clair si nous verrons même une version limitée très bientôt.

La forme générale du Mi Mix Alpha rappelle l’un des téléphones Windows de Nokia du bref passage de la marque dans le cadre de Microsoft, mais ce téléphone Xiaomi a une caractéristique incroyablement unique: l’écran s’enroule sur les côtés du téléphone et tout le long du téléphone. l’arrière. C’est fou, et c’est peut-être le design de smartphone le plus cool que nous ayons vu depuis des années. Voici un rendu que Xiaomi a montré l’année dernière:

Source de l’image: Xiaomi

Aussi cool que le téléphone semble dans les rendus, c’est encore mieux dans la vraie vie. Le populaire YouTuber Marques Brownlee faisait partie des personnes qui ont pu jeter un coup d’œil au téléphone, et vous devriez certainement regarder sa vidéo pratique Xiaomi Mi Mix Alpha ci-dessous.

